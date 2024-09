Nowe prawo zwiększa ochronę konsumentów

W Polsce zaczęły obowiązywać nowe przepisy, które wprowadzają rewolucyjne zmiany w sposobie dochodzenia roszczeń przez konsumentów. Dzięki powództwom grupowym, zyskują oni potężne narzędzie do walki z nieuczciwymi praktykami przedsiębiorców.

Polscy konsumenci zyskali nową ścieżkę dochodzenia roszczeń dzięki wprowadzeniu tak zwanych "powództw przedstawicielskich" lub "nowych postępowań grupowych". Nowe przepisy umożliwiają grupie co najmniej 10 konsumentów wspólne dochodzenie roszczeń przeciwko przedsiębiorcom stosującym nieuczciwe praktyki. Proces ten odbywa się na zasadzie "opt-in". Oznacza to, że poszkodowani muszą wyrazić zgodę na przystąpienie do postępowania.

Ufam, że nowe rozwiązania usprawnią obecny system dochodzenia roszczeń. Czekamy na podmioty upoważnione, by wpisać je do rejestru i wspierać w wytaczaniu powództw grupowych przed sądami. Liczę na powództwa, w których pozywający będą od nieuczciwych przedsiębiorców żądać konkretnych roszczeń na rzecz konsumentów, np. zwrotu określonej kwoty, wymiany towaru czy rozwiązania umowy. Może to być dodatkowym wsparciem konsumentów w skutecznym egzekwowaniu prawa. Z pewną ciekawością podchodzę również do potencjalnych pozwów, w których podmiot upoważniony będzie mógł zażądać od przedsiębiorcy zaprzestania stosowania określonej praktyki. W niektórych sprawach mogą to być działania uzupełniające nasze postępowania.

– powiedział Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

Korzyści dla konsumentów

Szeroki zakres spraw: Powództwa grupowe mogą dotyczyć różnych branż, w tym przewoźników, producentów żywności, instytucji finansowych, telekomów, ubezpieczycieli i biur podróży.

Różnorodność roszczeń: Grupa konsumentów nie musi ujednolicać wysokości roszczeń, co oznacza, że różne osoby mogą żądać różnych rekompensat w jednym pozwie.

Ograniczone koszty: Konsument nie ponosi kosztów postępowania, a jedyna opłata to koszt przystąpienia do grupy, który nie może przekroczyć 5% wartości roszczenia, maksymalnie 1 tys. zł w sprawach niepieniężnych i 2 tys. zł w sprawach pieniężnych.

Ułatwienia proceduralne: Brak kaucji w pozwach grupowych oraz możliwość wystąpienia z powództwa w przypadku niezadowolenia z ugody.

Podmioty upoważnione

Podmioty upoważnione do wytaczania powództw to organizacje wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK lub Komisję Europejską. Muszą one prowadzić działalność na rzecz ochrony interesów konsumentów przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru. Podmioty te mogą żądać stwierdzenia praktyk naruszających interesy konsumentów oraz konkretnych roszczeń, takich jak zwrot pieniędzy czy wymiana towaru.

Aby zapewnić niezależność finansowania podmiotów upoważnionych, UOKiK oraz sądy będą kontrolować, czy finansowanie nie wpływa na ochronę konsumentów. Podmioty upoważnione muszą również wystąpić do przedsiębiorcy z wezwaniem o zaprzestanie nieuczciwych praktyk przed wytoczeniem powództwa.

Rola Prezesa UOKiK

Prezes UOKiK prowadzi rejestr podmiotów upoważnionych i weryfikuje ich zgodność z przepisami. Urząd będzie również informować podmioty upoważnione o istotnych kwestiach związanych z zarzutami wobec przedsiębiorców, aby zapobiec dublowaniu działań i wspierać pozywających merytorycznie.

Nowe przepisy wdrażają dyrektywę 2020/1828, która ma na celu ochronę zbiorowych interesów konsumentów na terenie całej Unii Europejskiej, umożliwiając dochodzenie roszczeń transgranicznych. Więcej informacji można znaleźć w tekście ustawy, która weszła w życie 29 sierpnia 2024 roku.

Zobacz: Tak sprzedawcy naciągają klientów. UOKiK nie ma dla nich litości

Zobacz: Czy wiesz, ile naprawdę płacisz? Cenniki pod lupą Inspekcji Handlowej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: UOKiK