Czy wiesz, ile naprawdę płacisz? Cenniki pod lupą Inspekcji Handlowej

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy wiesz dokładnie, ile zapłacisz za mycie samochodu lub pozostawienie go na parkingu? Wydawałoby się, że odpowiedź powinna być oczywista, ale rzeczywistość może zaskakiwać. Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2023 roku przez Inspekcję Handlową na terenie całej Polski pokazują, że wielu przedsiębiorców nie spełnia swoich obowiązków w zakresie informowania o cenach świadczonych usług.

Przeprowadzone kontrole objęły 84 parkingi i 125 myjni samochodowych. Ich celem było sprawdzenie, czy przedsiębiorcy w sposób przejrzysty i jednoznaczny informują konsumentów o kosztach, jakie poniosą za skorzystanie z usług. Jak podkreśla Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chróstny:

Podstawowym prawem konsumenta jest prawo do informacji. Przedsiębiorca nie może utrudniać dostępu do cennika usług. Musi być on widoczny, niebudzący wątpliwości, jednoznaczny i umożliwiający porównanie cen. Konsument powinien mieć możliwość ustalenia, ile w rzeczywistości zapłaci za pozostawienie swojego samochodu na parkingu czy jego umycie, a także wybrania najkorzystniejszej dla siebie oferty.