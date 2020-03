Powszechny dostęp do Internetu 100 Mb/s lub szybszego - to jedno z założeń Narodowego Planu Szerokopasmowego

Rada Ministrów RP przyjęła dziś aktualizację Narodowego Planu Szerokopasmowego. W dokumencie określono najważniejsze cele polskiego rządu na 5 najbliższych lat, w tym dotyczące powszechnego dostępu do Internetu oraz wdrażania sieci 5G.

Narodowy Plan Szerokopasmowy (NPS) to dokument określający politykę rządu dotyczącą zapewnienia obywatelom Polski oraz przedsiębiorcom działającym na terenie naszego kraju dostępu do nowoczesnych usług komunikacji elektronicznej.

- Nowe cele Narodowego Planu Szerokopasmowego są odpowiedzią na dynamiczny rozwój technologii, wzrost zapotrzebowania na dostęp do szybkiego internetu oraz rozwój nowoczesnej gospodarki cyfrowej. Dokument został także dostosowany do nowych, wytyczonych przez Komisję Europejską, celów rozwoju sieci łączności elektronicznej.

- powiedział Marek Zagórski, minister cyfryzacji

Najważniejsze założenia NPS

Zaktualizowany Narodowy Plan Szerokopasmowy przewiduje, co powinno się wydarzyć w Polsce do 2025 roku w obszarze łączności. Najważniejsze założenia NPS są następujące:

Powszechny dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, z możliwością modyfikacji do przepustowości mierzonych w Gb/s.

Dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 1 Gb/s dla wszystkich miejsc stanowiących główną siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego. Chodzi o szkoły, węzły transportowe i główne miejsca świadczenia usług publicznych. Dotyczy to także przedsiębiorstw prowadzących intensywną działalność w Internecie.

W pełni rozwiniętą łączność 5G na wszystkich najważniejszych szlakach komunikacyjnych i w głównych ośrodkach miejskich. Zgodnie z założeniami, jeszcze w tym roku w pełni rozwinięta łączność 5G pojawi się w co najmniej jednym głównym mieście.

Realizację Narodowego Planu Szerokopasmowego koordynuje minister cyfryzacji.

Cele i wyzwania

Same założenia to nie wszystko. Aby wyznaczone cele mogły zostać zrealizowane, w zaktualizowanym NPS określono także niezbędne do tego działania finansowe i legislacyjne, których celem ma być między innymi zniesienia barier prawnych w szybkim rozwoju nowoczesnej łączności.

Wszystkie ministerstwa zobowiązały się do podejmowania działań wspierających realizację celów zapisanych w NPS. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pierwotna wersja Narodowego Planu Szerokopasmowego została przyjęty przez Radę Ministrów w styczniu 2014 roku, jako rządowy program rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w ramach Strategii Sprawne Państwo 2020. Uaktualniony NPS przedstawia aktualny stan rozwoju sieci szerokopasmowej w Polsce oraz podsumowuje dotychczasowe inwestycje telekomunikacyjne, w tym te realizowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

