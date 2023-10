Młodzi Polacy spędzają każdego dnia kilka godzin przed smartfonem

Higiena cyfrowa Polaków, szczególnie młodych, nie wygląda najlepiej. Co piąta osoba w wieku od 18 do 24 lat spędza ze smartfonem ponad 6 godzin, codziennie. Co gorsza, większość z nas w żaden sposób tego nie kontroluje.

Mobilna rewolucja ostatnich dwóch dziesięcioleci sprawiła, że sięgając do kieszeni, możemy mieć kontakt z treściami z niezliczonej liczby źródeł z całego świata. Co za tym idzie, równie nieskończona jest liczba powiadomień wysyłanych przez rozmaite aplikacje, serwisy informacyjne czy social media. Do tego dochodzą otaczające nas, znane wcześniej, media tradycyjne i reklamy. Okazuje się, że zaledwie 15% Polaków używa smartfona przez mniej niż godzinę dziennie i głównie są to osoby powyżej 50 roku życia, a 46% z nas spędza z telefonem od 1 do 3 godzin. Od 3 do 6 godzin robi to 22% ankietowanych, a powyżej 6 godzin aż 8%.

Najmocniej przywiązani do swojego smartfonu są najmłodsi użytkownicy, w wieku 18-24 lat, spośród których aż 43% korzysta z niego od 3 do 6 godzin na dobę, a 20% powyżej tej granicy. Bardzo często sięgamy po telefon przez wyskakujące powiadomienia. Poza tymi o połączeniach telefonicznych oraz SMS-ach (ponad 60% badanych), dominują te z komunikatorów (59%) i social mediów (50%). Na kolejnym miejscach plasują się powiadomienia z portali informacyjnych (32%) i służbowego maila (13%).

Wolny czas na komunikatorze i social mediach

A gdy już sięgniemy po komórkę, to zazwyczaj używamy komunikatorów. Polacy wprost je uwielbiają, co potwierdzają liczby – z najpopularniejszego wśród badanych Messengera korzysta 4 na 5 z nas (82%), z Whatsappa ponad połowa (56%), a ze Skype’a 1/3 dorosłych w Polsce. Aż 47% badanych używa komunikatorów w każdej wolnej chwili. I znów najmocniej dotyczy to najmłodszej grupy ankietowanych – 68%.

Co czwarty z nas na bieżąco sprawdza komunikatory także w pracy – niezależnie od tego, czy jest to podczas przerwy, czy w trakcie służbowych zajęć. Niespełna połowa z nas komunikuje się ze znajomymi po powrocie do domu (45%), a w drodze do pracy 15%. Chociaż niezalecane jest sięganie po smartfon przed snem i od razu po przebudzeniu, robi tak odpowiednio 25% i 18%. Powszechne jest też zajmowanie się swoim telefonem podczas wyjść z innymi, co przyznało 28% ankietowanych.

Również bardzo często korzystamy z social mediów. Najchętniej używamy ich po powrocie do domu (64%). W naszych czterech kątach szczególnie skupiamy się na oglądaniu wideo na YouTubie (61% spośród korzystających w domu), a także na przeglądaniu Facebooka (53%) i Instagrama (33%). Na drugim i trzecim miejscu plasują się wskazania, że scrollujemy social media w każdej wolnej chwili (49%) oraz przed snem (46%). Kolejne najpopularniejsze odpowiedzi to podczas przerw w pracy lub szkole (łącznie 40% z nas, z czego 50% korzysta z Facebooka, 32% z YouTube’a, 30% Instagrama) – i, co ciekawe, podczas pracy lub zajęć w szkole (23%). W tej grupie w czasie wykonywania obowiązków Facebooka przegląda prawie połowa osób (47%), Instagrama 33%, a YouTube’a 29%.

Jak zadbać o cyfrową higienę?

Na ograniczenie bodźców informacyjnych pozwala zarządzanie wyskakującymi co rusz powiadomieniami. Na stałe niechciane powiadomienia ma wyłączone 46% z nas, a 34% włącza tymczasowo tryb nie przeszkadzać, kiedy potrzebuje spokoju, ograniczając je do zera. Szerokiego strumienia różnych sygnałów z powiadomień nie próbuje zmniejszać 1 na 4 użytkowników (26%).

Producenci sprzętu mobilnego oferują użytkownikom funkcje mające na celu dbanie o ich dobrostan w używaniu sieci i urządzenia. Zdecydowana większość polskich właścicieli smartfonów – aż 78% – z nich nie korzysta. A może to być przydatne rozwiązanie w walce z przebodźcowaniem, przemęczeniem i gorszym samopoczuciem spowodowanym nadmiernym kontaktem z bodźcami informacyjnymi.

Stres informacyjny prowadzi do zaburzeń snu, obniżonego nastroju czy problemów z koncentracją, a doświadcza tego 61% z nas. Niestety aż 3/4 Polaków nie kontroluje, ile czasu spędza przed ekranem smartfonu, a 1/4 nie ogranicza dopływu powiadomień jedynie do niezbędnego minimum. Dlatego chcemy mocniej uświadamiać użytkowników na temat możliwych zagrożeń wynikających z niezachowywania higieny cyfrowej i pokazywać im, w jaki sposób skuteczniej o nią dbać.

