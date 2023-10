Mark Zuckerberg ma się czym chwalić. Meta zaliczyła udany kwartał

Kierowana przez Marka Zuckerberga firma Meta Platforms opublikowała wyniki finansowe za trzeci kwartał tego roku. Te okazały się rekordowe pod względem przychodów oraz zysków. Opłaciło się zwolnić prawie jedną czwartą pracowników.

Meta, gigant społecznościowy, do którego należą Facebook, Instagram czy WhatsApp, wypracował w trzecim kwartale tego roku przychód w wysokości 34,146 mld dolarów (145 mld zł). To o 23,2% więcej niż rok wcześniej. To najlepszy wynik w dotychczasowej historii firmy Marka Zuckerberga.

Warto przy tym zauważyć, że wzrost przychodów nastąpił przy jednoczesnym spadku kosztów, które przez rok skurczyły się o 7,5%, do 20,398 mld dolarów (87 mld zł). Częściowo wynika to z dużej redukcji zatrudnienia. 30 września 2023 roku Meta miała 66185 pracowników, czyli o 24% mniej niż 30 września 2022 roku.

Zysk netto Meta Platforms wyniósł 11,583 mld dolarów (49 mld zł) i był aż o 163,5% wyższy niż w trzecim kwartale 2022 roku.

Reklamy w górę, metawersum w dół

Ogromna większość przychodu społecznościowego giganta pochodzi z reklam. Przyniosły one w minionym kwartale 33,643 mld dolarów (143 mld zł), o 23,5% więcej niż w 2Q20022. Przy tej kwocie śmiesznie mały jest przychód działu Reality Labs, obejmującego metawersum oraz gogle VR. Zarobił on w 3Q2023 210 mln dolarów (893 mln zł), czyli o 26,3% mniej niż rok wcześniej. Dział ten miał 3,742 mln dolarów straty (16 mln zł), o 1,9% więcej niż rok wcześniej.

Usługi firmy Meta miały we wrześniu 2023 roku średnio 3,14 mld aktywnych użytkowników dziennie (+7% rok do roku) oraz 3,96 mld w ciągu miesiąca (+7%). Dla samego Facebooka było to odpowiednio 2,09 mld aktywnych użytkowników dziennie (+5%) oraz 3,05 mld aktywnych użytkowników w ciągu miesiąca (+3% rok do roku). Media społecznościowe Zuckerberga mają się więc wciąż bardzo dobrze.

Więcej szczegółów można znaleźć w raporcie finansowym Meta Platforms za 3Q2023.

Źródło zdjęć: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Meta