Pułapka na Facebooku. Jedno kliknięcie i masz duży problem

Złodzieje rozpoczęli polowanie na Facebooku. Kuszą Polaków ciekawym łupem za niewielkie pieniądze.

Na Facebooku pojawiła się seria reklam, oferująca Polakom „jajko z niespodzianką” – możliwość kupienia zgubionego bagażu, który przez 9 miesięcy nie został odebrany od Polskich Linii Lotniczych LOT w atrakcyjnych cenach. Według reklamy walizkę potencjalnie wypakowaną kosztownymi przedmiotami można kupić za 9 zł zamiast 289 zł. Trzeba tylko wypełnić ankietę i już można cieszyć się cenną zdobyczą za grosze. Oczywiście liczba sprzedawanych bagaży jest ograniczona, więc nie ma chwili do stracenia.

Niestety, to zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Już teraz powinna się zapalić czerwona lampka. Reszta się zgadza – w Polsce takie walizki rzeczywiście trafiają na licytacje, organizowane przez LOT.

Puste konto zamiast niespodzianki

Jeśli zobaczysz taką reklamę na swojej ścianie na Facebooku, pod żadnym pozorem jej nie klikaj. To pułapka, a celem jest wyczyszczenie Twojego konta. Cyberprzestępcy podszywają się pod linie lotnicze, by zbierać wrażliwe dane Polaków.

Reklama przekierowuje na specjalnie spreparowaną stronę, na której widnieje formularz rejestracji w wyprzedaży i oczywiście miejsce na podanie danych karty płatniczej. Adres strony nie ma nic wspólnego z liniami lotniczymi, co jest kolejnym sygnałem ostrzegawczym. W ten sposób złodzieje oszukują Polaków, by uzyskać ich dane osobowe i finansowe. To spore zagrożenie, które może prowadzić do utraty pieniędzy z konta.

Uwaga na fałszywe reklamy na portalu Facebook, w których cyberprzestępcy podszywają się pod @LOTPLAirlines.



Oszuści w fałszywych reklamach oferują sprzedaż zagubionych bagaży w atrakcyjnych cenach. W kolejnym kroku zachęcają do wypełnienia krótkiej ankiety, a w rzeczywistości… pic.twitter.com/I4HO1I7Y52 — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) October 23, 2023

Jeśli trafisz na taką lub podobną reklamę na Facebooku, lepiej omijaj ją szerokim łukiem. Przypadki tego typu warto zgłaszać Facebookowi, a także odpowiednim jednostkom w Polsce. Jedną z nich jest CSIRT przy Komisji Nadzoru Finansowego. To ona ostrzega Polaków przed niebezpieczną reklamą na Facebooku, a także o ataku wymierzonym w klientów ING Banku Śląskiego.

