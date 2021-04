LG z coraz większymi przychodami i zyskami

LG może i wycofuje się z rynku mobilnego, ale nie znaczy to, że pozostałe działy przynosiły podobne starty co ten mobilny. Koreańska firma notuje coraz lepsze wyniki.

W poniedziałek zakończyliśmy trwająca prawie pół roku telenowelę przecieków na temat możliwego odejścia LG z rynku mobilnego. Koreańska firma 31 lipca ostatecznie zakończy dzieje działu mobilnego, który powstał w 1995. Ostatnie sześć lat straty na rynku smartfonów pokrywano z zysków innych działów. Wstępne wyniki kwartalne za pierwszy kwartał 2021 mówią, że inne działy wypracowały świetny wynik. Zyski są nawet większe niż LG przewidywał. A wynik byłby jeszcze lepszy, gdyby nie strata działu mobilnego...

W minionym kwartale LG zanotował 18,8 biliona wonów przychodu. To około 64,67 miliarda złotych. Zyski wyniosły 1,5 biliona wonów, czyli około 5 miliardów złotych. W porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego oznacza to wzrost przychodów o 27,7% i wzrost zysków o 39,2%. To dopiero wstępny raport, nie wiemy zatem jak dokładnie wyglądały rezultaty poszczególnych działów. Dokładnymi wynikami LG podzieli się na koniec miesiąca. Będzie to bardzo ważny moment dla samych pracowników LG. Dowiedzą się oni bowiem, w którym dziale jest największa szansa na kontynuowanie pracy.

Źródło tekstu: LG, wł