Lenovo wielkim przegranym rynku tabletów, Samsung i Amazon w górę

Jak w ostatnim kwartale spisał się rynek tabletów? IDC donosi, że Samsung i Amazon mają czym się cieszyć. Lenovo przegrał, Huawei się obronił, a Apple utrzymał pozycję. Samych tabletów sprzedano jednak mniej.

Rynek tabletów wyhamował. Jak widać złote żniwa, które zaczęły się dwa lata temu dobiegły końca. W minionym kwartale na rynek trafiło 38,4 miliona tabletów. To o 1,5 miliona mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Lenovo przegrał, Samsung i Amazon rosną, Huawei się obronił

Liderem tradycyjnie jest Apple, ale tym razem to Kalifornijczycy stracili. Zwycięzcą jest natomiast koreański Samsung. Apple odpowiada bowiem za 31,5% rynku. To spadek z 31,7% w pierwszym kwartale 2021. Dla odmiany Samsung urósł z 19,6% do 21,1%.

Do zmiany doszło na trzecim stopniu podium. Tutaj Amazon zastąpił Lenovo. Firma z Seattle urosła z 8,7% do 9,6% udziału w rynku. Największym przegranym tego kwartału jest właśnie Lenovo. Jego udział w rynkowym torcie spadł bowiem z 10,1% do 7,8%. Na piątym miejscu tradycyjnie jest Huawei. Producent ten spadł co prawda z 6,8% na 5,8%, ale i tak może mówić on o sukcesie. Na rynku tabletów Huawei radzi sobie bowiem o wiele lepiej niż w sektorze smartfonów.

W ostatnim kwartale pojawili się nowi gracze z grupy BBK Eletronics, ale nie załapali się oni do czołówki.

Źródło zdjęć: telepolis

Źródło tekstu: idc