Kto ma najszybszy internet w Polsce? Najnowsze wyniki za sierpień

SpeedTest.pl podał najnowsze wyniki testów prędkości internetu w Polsce – z sierpnia 2023 r. W rankingu stacjonarnych usług najlepiej wypadli operatorzy T-Mobile i Orange, w kategoriach mobilnych triumfował Plus.

W sierpniu użytkownicy aplikacji SpeedTest.pl wykonali 3,7 mln pomiarów, w tym 970 tys. w aplikacjach mobilnych.

Internet domowy

Ponownie jak miesiąc wcześniej, także i sierpniu liderem zestawienia internetu domowego jest T-Mobile Stacjonarny zapewniający pobieranie danych z prędkością 249 Mb/s, co jest wynikiem lepszym niż lipcowe 242,6 Mb/s. Na podium znalazły się także INEA (230,9 Mb/s) i UPC (225,8 Mb/s). Pod względem wysyłania danych najlepiej wypadła INEA (213,9 Mb/s).

Pozycja Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] Testy 1 T-Mobile Stacjonarny 249,0 128,1 15 64 tys. 2 INEA 230,9 213,9 10 75 tys. 3 UPC 225,8 41,1 17 175 tys. 4 Vectra 216,5 47,7 17 159 tys. 5 Orange 184,6 59,2 18 398 tys. 6 Toya 180,7 36,1 12 28 tys. 7 Netia 159,4 70,6 20 120 tys. 8 Multimedia 157,4 36,0 23 64 tys. 9 Exatel 101,6 45,6 15 16 tys. 10 Play 49,8 22,1 30 198 tys. 11 T-Mobile 29,7 13,2 33 247 tys. 12 Plus 26,6 9,7 43 167 tys. 13 Orange Mobile 22,3 9,7 33 133 tys.

Internet światłowodowy FTTH

Nieco inaczej zestawienie wygląda w rankingu światłowodu FTTH, gdzie triumfatorem pozostaje Orange z wynikiem 263,4 Mb/s, minimalnie słabszym od 264 Mb/s z lipca. Na drugiej pozycji uplasowała się INEA (257,7 Mb/s), a podium zamyka T-Mobile Stacjonarny (249 Mb/s). W tej kategorii najlepszy wynik podczas wysyłania również należy do operatora INEA (252,3 Mb/s).

Pozycja Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] Testy 1 Orange 263,4 82,3 10 236 tys. 2 INEA 257,7 252,3 10 57 tys. 3 T-Mobile Stacjonarny 249,0 128,1 15 64 tys. 4 Netia 231,5 102,7 15 53 tys. 5 Play Światłowód 221,0 88,1 14 30 tys. 6 Toya 182,9 37,4 8 10 tys.

Internet mobilny

Kategoria „internet mobilny” obejmuje pomiary w sieciach operatorów mobilnych w połączeniach 3G, 4G i 5G. Liderem niezmiennie pozostaje Plus, choć osiągnięty wynik 47,4 Mb/s jest nieco słabszy od tego sprzed miesiąca, czyli 50,1 Mb/s. Drugie miejsce przypadło T-Mobile (44,4 Mb/s), trzecie sieci Play 42,8 (Mb/s), najgorzej wypadł za to Orange (42,2 Mb/s). Play może się też pochwalić najlepszym rezultatem w pomiarach wysyłania danych – 12,7 Mb/s.

Pozycja Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] Testy 1 Plus 47,4 10,1 38 86 tys. 2 T-Mobile 44,4 11,7 29 68 tys. 3 Play 42,8 12,7 30 107 tys. 4 Orange Mobile 42,2 11,2 29 70 tys.



Internet 5G

Wyniki w ostatniej kategorii nie budzą zdziwienia. W pomiarach tylko 5G najlepiej wypadł Plus z rezultatem 131,6 Mb/s, słabszym niż 137,3 Mb/s z lipca. Klienci pozostałych operatorów osiągają o połowę gorsze wyniki – w Play jest to 72,6 Mb/s, w Orange 70,8 Mb/s, a ranking zamyka T-Mobile z rezultatem 65,6 Mb/s. Najwyższa średnia podczas wysyłania danych to 27,1 Mb/s w sieci Play.

Pozycja Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] Testy 1 Plus 131,6 17,8 33 9 tys. 2 Play 72,6 27,1 25 7 tys. 3 Orange Mobile 70,8 26,7 27 3 tys. 4 T-Mobile 65,6 23,7 27 6 tys.



Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie speedtest.pl w zakładce ranking.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: SpeedTest.pl