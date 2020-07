Jest nadzieja - HTC ma najlepszy wynik od 8 miesięcy

Zwykle ilekroć piszemy o HTC, to zwykle są to wiadomości utrzymane raczej w tonie wieszczącym rychłą zagładę. Tym razem jest o wiele lepiej dla firmy z Tajwanu.

HTC to bardzo specyficzny przypadek. Firma z Tajwanu wydała pierwszy w historii telefon z Androidem, teraz jednak jest cieniem dawnej potęgi. Tragicznych wyników notowanych przez dział mobilny nie jest w stanie zrównoważyć dział odpowiadający za HTC Vive i rzeczywistość rozszerzoną oraz wirtualną. Z każdym miesiącem wyniki firmy były gorsze, a próba zorientowania się na górników kryptowalut... skończyła się zwyczajnie źle. Nie wiemy jednak czego oczekiwał HTC kopiąc dziennie walutę wartą dwa grosze.

Teraz jednak wszystko zdaje się powoli wracać na dobre tory. Miniony czerwiec był najlepszym okresem pod względem przychodów dla firmy przez ostatnie 8 miesięcy.To też drugi miesiąc wzrostu. Należy jednak pamiętać, że kwiecień był dla HTC katastrofalny. Przychód tajwańskiej firmy wyniósł wtedy zaledwie 297 milionów TWD. W maju było to z kolei 397 milionów TWD. W czerwcu HTC może się z kolei pochwalić wynikiem 649 milionów TWD. W nowych dolarach tajwańskich brzmi to dumnie, pamiętajmy jednak, że to tylko 87,5 miliona złotych.

Źródło tekstu: phonearena