Rynek elektroniki noszonej w 4Q2019 według IDC - wzrost sprzedaży przekracza 82% w ujęciu rocznym

W IV kwartale 2019 roku na światowe rynki trafiło 118,9 mln sztuk urządzeń z kategorii elektronika noszona. To o 82,3% więcej niż rok wcześniej. Największy udział w rynku ma Apple, ale przez rok najwięcej zyskał Samsung.

Światowy rynek elektroniki noszonej urósł przez rok o 82,3%. W ostatnim kwartale 2019 roku trafiło do sprzedaży 118,9 mln sztuk urządzeń z tej kategorii. Liderami rynku były firmy Apple, Xiaomi, Samsung, Huawei i Fitbit. Co ciekawe, to Koreańczycy zaliczyli największy wzrost w ujęciu rocznym (o 127,6%). Szczegóły w tabeli poniżej.

Zobacz: Apple i Beats Audio szykują słuchawki Powerbeats4

Zobacz: Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei… – czy wszyscy korzystają z chińskich obozów pracy?

Producent 4Q2019

- liczba urządzeń 4Q2019

- udział w rynku 4Q2018

- liczba urządzeń 4Q2018

- udział w rynku Zmiana Apple 43,4 mln 36,5% 19,7 mln 30,2% +119,9% Xiaomi 12,8 mln 10,8% 7,5 mln 11,5% +71,1% Samsung 10,5 mln 8,8% 4,6 mln 7,0% +127,6% Huawei 9,3 mln 7,8% 5,7 mln 8,7% +63,4% Fitbit 6,0 mln 5,0% 5,5 mln 8,5% +7,8% Inni 37,0 mln 31,1% 22,2 mln 34,0% +66,7% Razem 118,9 mln 100% 65,3 mln 100% +82,3%

W całym 2019 roku na globalny rynek trafiło 336,5 mln sztuk urządzeń z kategorii elektronika noszona, o 89% więcej niż w roku 2018. Kolejność największych producentów jest taka sama, jak w przypadku ostatniego kwartału: Apple, Xiaomi, Samsung, Huawei i Fitbit.

Producent 2019

- liczba urządzeń 2019

- udział w rynku 2018

- liczba urządzeń 2018

- udział w rynku Zmiana Apple 106,5 mln 31,7% 48,0 mln 27,0% +121,7% Xiaomi 41,7 mln 12,4% 23,3 mln 13,1% +78,8% Samsung 30,9 mln 9,2% 12,2 mln 6,9% +153,3% Huawei 27,9 mln 8,3% 11,2 mln 6,3% +128,8% Fitbit 15,9 mln 4,7% 13,8 mln 7,8% +14,8% Inni 113,5 mln 33,7% 69,4 mln 39,0% +63,7% Razem 336,5 mln 100% 178,0 mln 100% +89,0%

Najlepiej sprzedają się słuchawki

Elektronika noszona obejmuje różne rodzaje urządzeń. Wśród nich najlepiej sprzedają się słuchawki, zegarki oraz inteligentne opaski. O ile w 2018 roku wygrywały smartwatche, to w minionym roku ponad połowę rynku zajęły wszelkie "AirPodsy" i inne "Budsy".

Produkt 2019

- liczba urządzeń 2019

- udział w rynku 2018

- liczba urządzeń 2018

- udział w rynku Zmiana Słuchawki 170,5 mln 50,7% 48,6 mln 27,3% +250,5% Zegarek 92,4 mln 27,5% 75,3 mln 42,3% +22,7% Opaska 69,4 mln 20,6% 50,5 mln 28,4% +37,4% Inne 4,2 mln 1,3% 3,5 mln 2,0% +19,5% Razem 336,5 mln 100% 178,0 mln 100% +89,0%

Zobacz: Apple AirPods mają ponad połowę rynku słuchawek bezprzewodowych TWS

Zobacz: Samsung Galaxy Buds+ - bezprzewodowe słuchawki, całe w czerwieni

Źródło tekstu: IDC