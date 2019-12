Huawei sprzedał już 12 milionów sztuk Mate'a 30

​ ​

Czy najnowszy flagowiec Huaweia spełnił pokładane w nim oczekiwania? W naszym kraju? Niespecjalnie. Na świecie? Z całą pewnością.

Jak dobrze mógł się sprzedać telefon bez usług Google'a? Do Polski trafiło zaledwie 100 sztuk tego modelu. W Niemczech telefon był już szerzej dostępny, jednak to nie Europa była głównym rynkiem dla Huaweia. Najwięcej modeli sprzedało się jak zwykle w Azji, a szczególnie w Chinach.

Łącznie Huaweiowi udało się osiągnąć sprzedaż na poziomie 12 milionów sztuk, co jak na urządzenie bez usług Google'a to i tak dobry wynik. Za wzrosty na arenie światowej odpowiada jednak głównie rynek chiński, gdzie Huawei odpowiada za 42,5% całej sprzedaży i zepchnął Oppo i Xiaomi do głębokiej defensywy.

Źródło tekstu: mydrivers, wł