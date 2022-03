Huawei podał wyniki za 2021: ma coraz słabsze przychody, ale tym razem wyszedł na swoje

Huawei podał wyniki finansowe za 2021 rok. Przychody ze sprzedaży na całym świecie zmalały, zwłaszcza w dziale konsumenckim, ale jednocześnie chiński gigant chwali się większym zyskiem.

Huawei zaprezentował raport finansowy za zeszły rok. Globalne przychody ze sprzedaży w 2021 r. wyniosły 636,8 mld juanów (ok. 99,88 mld USD). Oznacza to spory spadek – o blisko 29 procent – w porównaniu do 2020 roku, gdy Huawei osiągnął przychody w wysokości 891,4 mld juanów (ok. 140 mld USD).

Mimo spadku przychodów ze sprzedaży produktów Huaweiowi udało się wypracować wyższe zyski niż w 2020 roku. W minionym roku zysk netto chińskiego giganta osiągnął poziom 113,7 mld juanów (ok. 17,93 mld dolarów), co oznacza wzrost aż o 75,9%. Dla porównania w poprzednim okresie było to 64,6 mld juanów (ok. 10 mld USD). Firma chwali się, że jest to najlepszy wynik w historii. Wpływ na to miała sprzedaż marek należących do Huawei, w tym dopięcie transakcji na sprzedaż Honora.

Spadek przychodów dotknął przede wszystkim dział konsumencki, obejmujący głównie smartfony, tablety i inną tego typu elektronikę. To oczywiście postępujący efekt utrzymujących się amerykańskich sankcji, które zmniejszyły atrakcyjność urządzeń Huawei. Stało się to szczególnie zauważalne wraz z rosnącą popularnością telefonii 5G. Mimo tego Huawei przekonuje, że wciąż odnosi sukcesy – dostawy smartfonów z serii Huawei P osiągnęła poziom 100 mln sztuk, a z linii Huawei nova – przekroczyła 190 mln na całym świecie.

Dział konsumencki w 2021 roku wypracował dochody w wysokości 243,4 mld juanów (ok. 38 mld USD), co oznacza spadek blisko o połowę (2020 rok: 482,9 mld juanów, 75,8 mld USD). Huawei może się jednak pochwalić stałym wzrostem sprzedaży inteligentnej elektroniki noszonej oraz słuchawek TWS. Segmenty smart wearables i smart screen odnotowały 30-procentowy wzrost rok do roku.

Huawei przekonuje także, że rosną przychody z usług Huawei Mobile Services (HMS). W minionym roku Huawei skupił się na budowie systemów openEuler, MindSpore i HarmonyOS. Z otwartych platform Huawei i narzędzi open source firmy korzysta ponad 8 milionów programistów. W 2021 roku HarmonyOS był używany w ponad 220 milionach urządzeń Huawei, a firma chwali się, że jest to najszybciej rozwijający się system operacyjny dla urządzeń mobilnych na świecie.

W dziale rozwiązań dla operatorów telekomunikacyjnych Huawei osiągnął w 2021 r. przychody w wysokości 281,5 miliardów juanów (ponad 44 mld USD), co również oznacza spadek, choć znacznie mniejszy (7%) w porównaniu do 2020 r. (302,6 mld juanów, 47,5 mld USD).

Firma szczyci się, że pomogła dziesiątkom operatorów na całym świecie we wdrożeniu technologii 5G. Huawei podpisał też ponad 3 tysiące kontraktów na przemysłowe wdrożenia 5G: w produkcji, górnictwie, hutnictwie, a także w portach i szpitalach.

W przyszłości Huawei zamierza stale zwiększać nakłady na badania i rozwój, które w 2021 r. osiągnęły poziom 142,7 mld juanów (22,4 mld USD), co stanowi 22.4% całkowitego przychodu firmy.

Jak podaje w raporcie Huawei, popyt na transformację cyfrową przyczynił się do rozwoju działu rozwiązań IT dla firm. W 2021 roku Huawei Enterprise wygenerował przychody w wysokości 102,4 mld juanów (ok. 16 mld USD), co stanowi wzrost o 2,1%. W minionym roku Huawei wprowadził 11 rozwiązań dla sektorów, takich jak administracja publiczna, transport, finanse, energetyka i produkcja. Ponad 700 miast i 267 firm wybrało firmę Huawei jako partnera transformacji cyfrowej, a Huawei współpracuje obecnie z ponad 6 tys. partnerami serwisowymi i operacyjnymi na całym świecie.

Zobacz: Huawei pokazał wyniki finansowe za 2020 rok. Są one zgodne z prognozami

Zobacz: Xiaomi chwali się wynikami za 2021 rok. Zyski urosły o 70%

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Huawei