Huawei kopie Apple po kostkach. Precz z dominacją

Choć wiele osób postawiło krzyżyk na Huaweiu po amerykańskich restrykcjach na usługi Google'a, firma ma się bardzo dobrze i nieustannie rośnie. W Chinach właśnie wyparła Apple w kolejnej kategorii urządzeń.

Udział tabletów Apple w Chinach dramatycznie spada

Po chwilowej stagnacji w 2023 roku tablety na rynku chińskim znów wróciły do łask. W pierwszym kwartale tego roku sprzedano ich na tamtejszym rynku 7,13 mln sztuk, o 6,6% więcej niż w analogicznym okresie 2023 roku. Zwiększenie sprzedaży dotyczy głównie rynku konsumenckiego (10,7% wzrostu), choć i w segmencie biznesu wzrost jest duży (6,3%).

Co trzeci tablet to Huawei

Jeszcze rok temu tablety Huawei wybierał co czwarty Chińczyk (25,7%), w tym roku już co trzeci (36,3%). To ewidentne wyrwanie rynku od dominującego rok temu Apple'a (34,9%), na którego stawia teraz niespełena co czwarty kupujący (24,4%).

Trzeci na liście jest Xiaomi (12,8%), czwarty Honor (8,5%), a listę zamyka Lenovo z udziałem na poziomie 4,7%. O ile jednak u Xiaomi widać odczuwalny wzrost (o 2,7 p.p.), w Lenovo stagnację (+0,1 p.p.), to już udział Honora spadł o 1,1 punktu procentowego.

Znamienne jest, że w przypadku Chin w top5 nie znalazł się Samsung. Na koreańską markę zdaje się nie pozwalać duma Chińczyków. Zresztą, w Japonii jest tak samo — smartfony producenta są tam sprzedawane bez logo Samsung na obudowie (jako submarka operatora komórkowego).

Dlaczego Huawei?

Huawei ma w swoim portfolio zarówno tablety przystępne cenowo, jak i urządzenia z najwyższej półki skierowane nie tylko do entuzjastów domowej rozrywki, ale i do twórców czy profesjonalistów. Firmie udaje się przy tym zachować zdrowy balans cen, przy zachowaniu topowej jakości produktów. Seria MatePad została w ostatnim czasie wzbogacona o modele z matowymi ekranami, które istotnie podnoszą ergonomię korzystania i sprawiają, że ze sprzętu można wygodnie korzystać nie tylko w domowym zaciszu, ale i poza domem, bez ryzyka męczących odblasków. Wraz z rozluźnieniem restrykcji na usługi Google, MatePady prawdopodobnie wezmą szturmem też rynek europejski.

Tabletowe nowości Huawei wiosna/lato 2024 obejrzeć możecie w naszym materiale wideo, który przygotowaliśmy podczas konferencji w Dubaju:

