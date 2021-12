Huawei kończy ze smartfonami? „Król powróci w 2023 r.”

Sytuacja firmy Huawei nie poprawia się, a amerykańskie sankcje coraz wyraźniej odbijają się na jej kondycji. Koniec roku wiąże się dla chińskiego producenta z dalszymi spadkami przychodów. Huawei zapowiada jednak wielki powrót na szczyt.

Pełniący obecnie obowiązki prezesa Huawei Guo Ping zdradził w przemówieniu noworocznym, że w 2021 r. przychody firmy spadły o prawie 29% do 99,43 miliarda dolarów. Po raz pierwszy Huawei kończy rok ze spadkiem przychodów w porównaniu do poprzedniego okresu.

Największą stratę zanotował rynek smartfonów, bo to tu najmocniej uderzyły amerykańskie sankcje. Huawei został w 2021 r. odcięty od technologii pozwalających na produkcję smartfonów 5G, więc nawet flagowe modele ze Snapdragonem 888 powstały w wersji okrojonej, z modemem 4G. To z oczywistych względów zniechęca do zakupów. O ile jeszcze w 2020 roku, gdy Huawei już borykał się ze skutkami embarga, firmie udało się zwiększyć przychody o 3,8%, to już w mijającym roku udział na rynku smartfonów spadł do 4%, a firma zniknęła z topowych pozycji rankingów producentów, oddając pola takim markom, jak Xiaomi, Vivo czy Oppo. Jedno z ostatnich badań rynku Omdia za trzeci kwartał wskazuje na spadek udziału Huawei do 2% i zmniejszenie się wolumenu sprzedaży o 84,9% rok do roku.

Coraz częściej pojawiają się też plotki, że Huawei całkiem wycofa się z produkcji smartfonów. Być może coś w tym jest, bo Guo Ping zapowiedziała, że w nadchodzącym 2022 roku firma skupi się na infrastrukturze telekomunikacyjnej, systemach informatycznych i smart urządzeniach z systemem HarmonyOS.

W 2021 roku Huaweiowi udało się wciąż utrzymać mocną pozycję jako dostawca infrastruktury sieciowej, choć i w tym segmencie odciska się wpływ polityki zapoczątkowanej przez Donalda Trumpa. Zarząd firmy stwierdził jednak, że popyt na sprzęt wykorzystywany w sieciach komunikacyjnych w minionym roku był stabilny, a w segmencie korporacyjnym spółka zanotowała nawet wzrost przychodów.

Doniesienia o zakończeniu produkcji smartfonów mogą okazać się przedwczesne. Z nieoficjalnych doniesień z Chin wynika, że Huawei zamierza wybudować w Shenzhen nową fabrykę układów scalonych, opracowując nową serię chipsetów dla smartfonów, co pozwoli ominąć skutki embarga. W tym projekcie ma pomóc Huaweiowi chiński producent półprzewodników SMIC.

Produkowane wcześniej układy HiSilicon powstawały we współpracy z tajwańskim TSMC, jednak rząd USA wymusił na tej firmie dostosowanie się do embarga. Z kolei SMIC trafił na amerykańską firmę tak samo jako Huawei, więc nie ma nic do stracenia. Chociaż Huawei nie potwierdza tych spekulacji, to widać, że firma się nie poddaje, a Yu Chengdong, jeden z szefów Huawei, zapowiedział niedawno, że „król powróci w 2023 roku”.

