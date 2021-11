Huawei już został wykluczony z rynku 5G

Najnowszy projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) wywołał falę komentarzy i ocen ekspertów, najczęściej negatywnych. Najbardziej KSC krytykuje firma Huawei, która jest głównym celem zapisów, które dopuszczają możliwość wykluczenia firm z dalszej budowy rynku 5G.

Radosław Kędzia, wiceprezes Huawei na Europę Środkowo-Wschodnią i kraje nordyckie, w wywiadzie dla gazety Dziennik Gazeta Prawna zwraca uwagę, że firma już teraz jest po cichu wykluczana z udziału w rynku telekomunikacyjnym. Operatorzy, mając świadomość, że w niedalekiej przyszłości Huawei może być uznany przez rząd za zagrożenie, już teraz nie chcą kupować technologii 5G od tego producenta. Nie ma to jednak związku z cyberbezpieczeństwem, lecz jest to kwestia wyłącznie polityczna.

Z technologicznego punktu widzenia nasi klienci nie mają żadnego powodu, by z nas rezygnować. To, co się dzieje w wyniku ustawy o KSC, to jest ciche wykluczenie z rynku. I będzie się to dla Polski wiązało z konsekwencjami prawnymi i ekonomicznymi. Każdy kraj broni interesów swoich obywateli i firm ‒ i wydaje mi się, że Chiny podejdą do tego bardzo poważnie