Huawei dostawcą wysokiego ryzyka? Parlament Słowenii odrzucił ustawę

Słoweński parlament głosami opozycji odrzucił projekt ustawy o komunikacji elektronicznej, która pozwalałaby wykluczyć dostawców wysokiego ryzyka. Na podstawie tych przepisów Huawei mógł być usunięty z rynku 5G.

W Polsce wciąż trwają pracę nad nowelizacją ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), w której jednym z punktów jest możliwość wyeliminowania z rynku dostawców wysokiego ryzyka. Jako główny cel nowych regulacji wskazywany jest Huawei.

Bardzo podobna sytuacja miała miejsce w Słowenii, jednak w tym kraju parlament głosami opozycji odrzucił podobny projekt. Poddana pod głosowanie ustawa o komunikacji elektronicznej pozwoliłaby wykluczyć z rynku sprzedawców wysokiego ryzyka.

Tak jak w polskiej nowelizacji KSC, słoweński projekt nie wymieniał konkretnie żadnej firmy. Decyzje o tym, kto zostałby uznany za dostawcę wysokiego ryzyka, podejmowałaby rząd na podstawie opinii Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Zdaniem opozycji, ustawa została stworzona w takiej formie po to, by wykluczyć firmę Huawei z rynku telekomunikacyjnego. Słoweński rząd przekonywał jednak, że głównym celem projektu jest dostosowanie prawa krajowego do prawa Unii Europejskiej.

Minister cyfryzacji Słowenii, Mark Boris Andrijanič, zapewniał, że nowe przepisy znacznie poprawią bezpieczeństwo sieci i usług komunikacyjnych, co jest ważną kwestią w świetle zwiększonych zagrożeń związanych z 5G.

Te argumenty nie przekonały jednak posłów centrolewicowej opozycji, którzy zakwestionowali przepisy ustawy pozwalające usunąć konkretnego dostawcę z rynku i uniemożliwić słoweńskim operatorom korzystanie z jego sprzętu. Ich zdaniem zalecenia Komisji Europejskiej, dotyczące cyberbezpieczeństwa, nie wspominały o wykluczeniu żadnego dostawcy, a jedynie mówiły o sprzęcie, na który należy zwrócić uwagę. O tym powinni decydować sami operatorzy.

Warto też przypomnieć, że w sierpniu 2020 roku Słowenia podpisała z USA deklarację 5G przeciwko Chinom. To w niej po raz pierwszy pojawił się pomysł na wykluczenie z rynku telekomunikacyjnego niezaufanych dostawców. Chociaż w deklaracji Huawei nie został wymieniony, ówczesny sekretarz stanu USA, Mike Pompeo, po wizycie w Słowenii chwalił ten kraj za przyłączenie się do działań przeciwko Komunistycznej Partii Chin – a to z nią amerykańska administracja Donalda Trumpa utożsamiała Huaweia.

