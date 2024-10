Huawei dalej wygrywa na rynku składaków w Chinach

Huawei obronił cesarską koronę na rynku składaków w Chinach. Lukratywny rynek składanych telefonów urósł, a za prawie połowę telefonów na nim odpowiada właśnie Huawei.

Huawei po raz kolejny znalazł się na szczycie na rynku składanych smartfonów. Ostatnio informowaliśmy, że producent z Shenzhenu zwyciężył nie tylko w chińskim segmencie tego rynku, ale również na rynku globalnym. Tamte wyniki dotyczyły jednak drugiego kwartału 2024. Teraz mamy wyniki z trzeciego kwartału. W Państwie Środka sprzedano 2,23 miliona składanych smartfonów, co jest wzrostem o 13% w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego. To niewielka, ale lukratywna nisza.

Huawei wykroił swoją niszę. To składaki

Okazuje się, że w Chinach nie doszło do żadnej zmiany. Składak dalej oznacza, że najpewniej chodzi o Huaweia. Według danych IDC Huawei odpowiada za 41% chińskiego rynku składanych smartfonów. To wielka przewaga nad drugim Honorem, który może się pochwalić 21,9% rynkowego tortu.

Brązowy medal należy do Xiaomi, który ma 17,7% rynku. Na czwartym miejscu daleko za liderami jest Samsung mający 7,7% chińskiego rynku składaków. To jednak i tak dobry wynik, bo jeśli chodzi o klasyczne smartfony to w Chinach Samsung prawie nie istnieje. Lider rynku klasycznych smartfonów Vivo ma ledwie 6% rynku składaków. Jego brat Oppo ma 3,2%, Lenovo 2,8% a ledwie 0,2% ma ZTE.

