Jak wygląda dostęp do Internetu w Polsce? GUS zna odpowiedź

Według najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dostęp do Internetu w polskich gospodarstwach domowych nie zmienił się przez rok. Wzrosła za to ilość mobilnych łączy szerokopasmowych.

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport "Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2023 r.". Wynika z niego, że w 2023 roku dostęp do Internetu ma 93,3% gospodarstw domowych w Polsce. Wynik ten jest identyczny jak rok wcześniej. Przez 12 miesięcy nie zmieniła się również dostępność stacjonarnego Internetu szerokopasmowego w naszym kraju, pozostając na poziomie 69,5%. Wzrósł za to odsetek gospodarstw domowych z dostępem do szerokopasmowego Internetu mobilnego, z 70,6% do 73,7%.

Dom z dziećmi w dużym mieście

Dostęp do Internetu mają częściej gospodarstwa domowe z dziećmi, znajdujące się w dużych miastach i na obszarach o wysokim stopniu urbanizacji. Szczegóły na wykresie poniżej.

Dostęp do Internetu w Polsce (źródło: GUS)

Polacy korzystają z e-administracji

W tym roku osoby korzystające w ciągu ostatnich 12 miesięcy z usług administracji publicznej przez Internet stanowiły ponad 58% populacji osób w wieku 16-74 lata. Z e-administracji częściej korzystają mieszkańcy miast niż wsi – różnica wynosi 16,8 p.%. Najpopularniejszymi czynnościami są tu:

wyszukiwanie informacji na stronach administracji publicznej,

wysyłanie wypełnionych deklaracji podatkowych,

pobieranie lub drukowanie formularzy urzędowych,

uzyskiwanie dostępu do informacji osobistych przechowywanych przez jednostki administracji publicznej.

Wyszczególnienie Ogółem Miasta Wsie w % Osoby korzystające ze stron internetowych lub aplikacji jednostek administracji publicznej w ciągu ostatnich 12 miesięcy 58,5 65,5 48,4 w celu: uzyskiwania dostępu do informacji osobistych przechowywanych przez jednostki administracji publicznej 29,0 36,2 18,1 korzystania z publicznych baz danych lub rejestrów 9,9 12,9 5,2 wyszukiwania informacji na stronach administracji publicznej 32,8 37,0 26,5 dokonania rezerwacji lub umówienia wizyty 18,3 23,3 10,6 otrzymania urzędowej korespondencji lub dokumentów na swoje konto na stronie internetowej lub w aplikacji jednostek administracji publicznej 27,0 30,8 21,1 pobierania lub drukowania formularzy urzędowych 29,4 33,3 23,5 wysyłania wypełnionych deklaracji podatkowych 32,6 38,5 23,6 złożenia wniosku o urzędowe dokumenty lub akty 6,6 8,3 4,0 złożenia wniosku o świadczenia lub uprawnienia 17,2 18,1 15,9



Polacy kupują przez Internet

W 2023 roku 64,3% osób w Polsce w wieku 16-74 lata dokonało zakupów przez Internet (-0,3 p.% rok do roku). Przez ostatni rok zwiększyła się dysproporcja pomiędzy wskaźnikami dla mieszkańców miast i wsi, z 5,4 p.% do 9,3 p.%. Największa utrzymała się w makroregionie województwo mazowieckie (20,4 p.%), a najmniejsza wystąpiła w makroregionie południowym (2,1 p.%). Szczegóły na wykresie poniżej.

Zamawianie lub kupowanie przez Internet (źródło: GUS)

Polacy zarządzają dostępem do informacji osobistych

Analizując dane dotyczące czynności wykonywanych w celu zarządzania dostępem do swoich informacji osobistych można zauważyć, że największy odsetek osób odmawiających dostępu do lokalizacji wystąpił w grupie wiekowej 16–24 lata. W tej grupie najczęstsze było też ograniczanie dostępu do profilu. Największy odsetek osób czytających zasady polityki prywatności, odmawiających wykorzystania informacji w celach reklamowych oraz sprawdzających, czy strona jest bezpieczna, odnotowano w grupie osób w wieku 25–54 lata.

Zarządzanie dostępem do swoich informacji (źródło: GUS)

Technologie informacyjno-komunikacyjne w firmach

Z raportu GUS-u wynika, że w 2023 roku 47,6% przedsiębiorstw korzystało z mediów społecznościowych (+2,0 p.%), a 14,6% firm korzystało z otwartych danych publicznych. Co piąte przedsiębiorstwo płaci za reklamę w Internecie. Najczęściej bazuje ona na zawartości stron internetowych lub słowach kluczowych (15,8% ogółu przedsiębiorstw), rzadziej polega na danych ze śledzenia aktywności internautów oraz ich profilu (7,5%). Ponad połowa (58,7%) firm w Polsce korzysta z usług w chmurze obliczeniowej. Najczęściej jest to e-mail (37,8%) oraz programowanie biurowe (27,3%).

Jeśli chodzi o łącza internetowe, takie o przepustowości co najmniej 500 Mb/s ma 25,3% przedsiębiorstw (+ 2,0 p.% rok do roku). Na ogół dotyczy to dużych firm, zatrudniających 250 lub więcej osób.

Internet 500 Mb/s (lub szybszy) w firmach (źródło: GUS)

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: GUS