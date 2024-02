Google ma rurociąg z pieniędzmi. Za tę usługę płaci już 100 mln osób

Szef firmy Google pochwalił się, że gigantowi udało się przekonać już ponad 100 milionów osób na przejście na płatną subskrypcję Google One.

Google podejmuje sporo różnorodnych działań, by przekonać internautów do korzystania ze swoich płatnych usług. To na przykład specjalne mechanizmy ograniczające dostęp do YouTube osobom blokującym reklamy, co ma zachęcić ich do skorzystania z YouTube Premium, czy wyłączenie nieograniczonego miejsca na Dysku Google na zdjęcia, co z kolei sugeruje skorzystanie z subskrypcji Google One. Wychodzi na to, ze działania te przynoszą pozytywny (dla giganta z Mountain View) skutek.

Kilka dni temu Neal Mohan, CEO serwisu YouTube, chwał się, że Premium ma już 100 milionów subskrybentów. Teraz podobną informacją podzielił się "szef wszystkich szefów", czyli Sundar Pichai, dyrektor generalny Google'a. Poinformował on za pośrednictwem serwisu X, że Google One ma już 100 milionów subskrybentów.

Subskrypcje Google One

Oferta Google One w Polsce to 3 płatne pakiety, które różnią się ilością miejsca na dane. Możemy wybrać:

plan Podstawowy 100 GB za 8,99 zł miesięcznie lub 89,99 zł rocznie,

za 8,99 zł miesięcznie lub 89,99 zł rocznie, plan Standardowy 200 GB za 13,99 zł miesięcznie lub 139,99 zł rocznie,

za 13,99 zł miesięcznie lub 139,99 zł rocznie, plan Premium 2 TB za 46,99 zł miesięcznie lub 469,99 zł rocznie.

Wybierając któryś z powyższych planów przez pierwsze 3 miesiące zapłacimy mniej. W ramach usługi otrzymamy nie tylko miejsce na Dysku Google, ale również:

pomoc ekspertów Google,

możliwość podzielenia się subskrypcją nawet z 5 osobami,

więcej funkcji edycji w usłudze Zdjęcia Google,

dodatkowe korzyści.

W drodze jest również pakiet Google One AI Premium z dostępem do Gemini Advanced, który ma kosztować w Polsce 97,99 zł miesięcznie (pierwsze dwa miesiące za darmo).

