Zamiast Barda jest Gemini. Google wprowadza nową płatną subskrypcję

Google zmienił nazwę Barda na Gemini. Gigant wprowadza również aplikację mobilną oraz usługę Gemini Advanced, która bazuje na modelu Ultra 1.0.

Od kiedy firma Google uruchomlła Barda w 2023 roku, ludzie z całego świata używali go w celu korzystania ze sztucznej inteligencji w zupełnie nowe sposoby, na przykład przygotowując się do rozmów kwalifikacyjnych, debugować kod, szukać pomysłów na biznes, a ostatnio również tworząc wymyślone przez siebie obrazy. Jak informuje gigant z Mountain View, misją Barda zawsze było zapewnianie użytkownikom bezpośredniego dostępu do modeli AI firmy Google, a Gemini to ich najbardziej zaawansowana wersja. Aby to odzwierciedlić, zmieniono nazwę Bard na Gemini.

Już teraz można rozmawiać w Gemini z modelem Pro 1.0 w ponad 40 językach oraz w ponad 230 krajach i regionach, w tym również w Polsce. Google wprowadza też dwa kolejne interfejsy: Gemini Advanced i aplikację mobilną, dzięki którym będzie można jeszcze łatwiej współpracować z AI Google'a.

Gemini Advanced i najbardziej zaawansowany model AI

Google udostępnił Gemini Advanced – nową usługę, która bazuje na Ultra 1.0, największym i najbardziej zaawansowanym modelu AI firmy z Mountain View. Ze ślepych testów przeprowadzanych przez zewnętrznych testerów wynika, że Gemini Advanced z Ultra 1.0 jest teraz najchętniej wybieranym czatbotem w porównaniu do wiodących alternatyw.

Dzięki modelowi Ultra 1.0, Gemini Advanced znacznie lepiej radzi sobie z wysoce skomplikowanymi zadaniami, takimi jak kodowanie, logiczne rozumowanie, wykonywanie zawiłych instrukcji oraz współpraca nad kreatywnymi projektami. Gemini Advanced nie tylko umożliwia prowadzenie dłuższych, bardziej szczegółowych rozmów, ale też lepiej rozumie kontekst z poprzednich promptów. Na przykład:

Gemini Advanced może stać się osobistym nauczycielem, tworząc instrukcje krok po kroku, przykładowe testy lub dyskusje typu pytanie-odpowiedź dostosowane do Twojego stylu uczenia się,

może pomóc Ci w bardziej zaawansowanych zadaniach programistycznych, służąc jako miejsce do wymiany pomysłów i pomagając ocenić różne podejścia,

może pomóc twórcom treści cyfrowych w przejściu od pomysłu do rezultatu, generując świeże treści, analizując najnowsze trendy i opracowując lepsze sposoby na zwiększanie liczby odbiorców.

Pierwsza wersja Gemini Advanced odzwierciedla obecne postępy w dziedzinie AI i będzie cały czas ulepszana. Dzięki sukcesywnie dodawanym nowym funkcjom dostępnym tylko w tej usłudze użytkownicy Gemini Advanced będą mogli korzystać m.in. z rozszerzonych możliwości multimodalnych, bardziej interaktywnych funkcji kodowania i zaawansowanych opcji analizy danych. Gemini Advanced jest dostępny już dziś w ponad 150 krajach i regionach – na razie w języku angielskim, ale z czasem udostępnimy go w większej liczbie języków.

– informuje Google na blogu

Gemini Advanced jest dostępny w ramach nowego planu Google One AI Premium, który w Polsce można mieć na dwa miesiące za darmo, a potem płacąc 97,99 zł miesięcznie. Plan ten zapewnia dostęp do najlepszych i najnowszych rozwiązań sztucznej inteligencji Google'a, wraz ze wszystkimi korzyściami istniejącego programu Google One Premium, takimi między innymi, jak 2 TB przestrzeni dyskowej. Ponadto subskrybenci AI Premium wkrótce będą mogli korzystać z Gemini w Gmailu, Dokumentach, Prezentacjach, Arkuszach i nie tylko.

Gemini na telefonie

Google rozpoczął wprowadzanie mobilnych wersji Gemini i Gemini Advanced w nowej aplikacji na Androida oraz w aplikacji Google na iOS. Dzięki dostępowi do Gemini na telefonie, można pisać, mówić lub dodawać obrazy, aby uzyskać pomoc w różnych sytuacjach. Można na przykład przesłać zdjęcie przebitej opony z prośbą o instrukcje, wygenerować niestandardowy obraz do wykorzystania w zaproszeniu na kolację lub poprosić o pomoc w napisaniu trudnej wiadomości.

Android

Na Androidzie Gemini to nowe wcielenie asystenta, które wykorzystuje generatywną AI, aby z współpracować użytkownikiem i pomagać mu w załatwianiu codziennych spraw. Po pobraniu aplikacji Gemini lub włączeniu Gemini przez Asystenta Google, uzyskamy do niego dostęp z aplikacji i z każdego innego miejsca, w którym zwykle aktywowany jest Asystenta Google – wystarczy nacisnąć przycisk zasilania, powiedzieć „OK Google” lub przesunąć palcem od rogu ekranu (na wybranych telefonach). Wyświetli się wtedy nowa nakładka, która oferuje łatwy dostęp do Gemini oraz kontekstową pomoc bezpośrednio na ekranie.

W ten sposób można na przykład wygenerować podpis do właśnie zrobionego zdjęcia lub zadać pytanie dotyczące czytanego artykułu. Przez aplikację Gemini będzie też można korzystać z wielu funkcji głosowych Asystenta Google – na przykład z ustawiania minutników, wykonywania połączeń i sterowania inteligentnymi urządzeniami domowymi. Nowe funkcje zostaną dodane w przyszłości.

iOS

W nadchodzących tygodniach zostanie udostępnione Gemini bezpośrednio w aplikacji Google na iOS. Aby aktywować Gemini, wystarczy dotknąć odpowiedniego przełącznika i gotowe. Od tego momentu będzie można rozwijać swoją kreatywność, tworzyć oryginalne obrazy, uzyskać pomoc w pisaniu postów do mediów społecznościowych, a nawet zaplanować wieczór we dwoje bezpośrednio z aplikacji Google.

Na początek Google wprowadza Gemini na telefonach z systemem Android i iOS w USA w języku angielskim. Od przyszłego tygodnia ruszy wprowadzanie tej usługi w większej liczbie lokalizacji w języku angielskim, japońskim i koreańskim, a wkrótce także w innych krajach i językach.

Źródło zdjęć: Sadi-Santos / Shutterstock.com, Google

Źródło tekstu: Google