Mapy Google. Tę funkcję warto znać. Może być zbawienna

Funkcja udostępniania swojej lokalizacji krewnym i znajomych w Mapach Google może być naprawdę pomocna. Na własnej skórze przekonał się o tym pewien mężczyzna z Tamilnadu w Indiach.

Jak wiadomo, Mapy Google umożliwiają udostępnienie swojej lokalizacji wskazanym osobom. To bardzo pomocne nie tylko wtedy, gdy próbuje się kogoś odnaleźć w obcym otoczeniu, ale też w przypadku chęci zapewnienia bezpieczeństwa bliskim i znajomym. gdy na przykład sędziwa babcia samodzielnie chodzi na spacery.

A jak bardzo udostępnianie lokalizacji może być pomocne, przekonała się pewna rodzina z Tamilnadu w Indiach – donoszą lokalne media. Choć akurat tutaj sporo mamy szczęśliwych zbiegów okoliczności i złodzieja fajtłapę w roli głównej, ale jednak.

Google Maps na tropie złodziejaszka

Starszy mężczyzna, jadąc pociągiem, miał zostać okradziony ze swojej torby. Pozornie jest to sytuacja, jakich wiele. Rzecz w tym, że w środku, obok m.in. pieniędzy oraz kluczy do domu, znajdował się też smartfon z aktywnym udostępnianiem lokalizacji dla członków rodziny w Google Maps.

Kiedy tylko poszkodowanemu udało się pożyczyć telefon, by powiadomić syna o zdarzeniu, obława ruszyła. Wydatnie pomógł sam złodziej, który z sobie tylko znanego powodu skradzionego telefonu nie wyłączył. Beztrosko zarzucił torbę na ramię i przesiadł się do innego pociągu, nie wiedząc, że jest przez cały czas obserwowany,

W końcu między grupą pościgową a przestępcą doszło do spotkania. Co prawda dokładność GPS-u nie jest idealna i wynosi do około 2 metrów, jednak napastnika zdradziła wspomniana już kilkukrotnie torba – charakterystyczny model z logo Centrum Indyjskich Związków Zawodowych.

Syn poszkodowanego wraz z kolegą mieli po krótkiej szarpaninie zatrzymać sprawcę i powiadomić policję. Całą zawartość bagażu udało się odzyskać. Mimo to sprawca trafił do aresztu, gdzie oczekuje na postawienie mu zarzutów przez prokuraturę. Za kradzież grozi mu kara pozbawienia wolności.

Udostępnianie lokalizacji – jak włączyć?

Aby włączyć udostępnianie lokalizacji, wystarczy otworzyć aplikację Mapy Google, czy to na Androidzie czy iOS, po czym kliknąć widoczny w prawym górnym rogu awatar. Stosowna opcja pojawi się na wyświetlonej wówczas liście, a już po jej otwarciu widoczny będzie przycisk z napisem Nowe udostępnienie.

Tam z kolei określić można czas udostępniania i osoby, do których współdzielone informacje powinny trafić. Słowem, kilka chwil i załatwione.

