Mapy Google pozwalają być bardziej eko. Przynajmniej tak twierdzą

Google chce się przyczynić do zmniejszenia śladu węglowego kierowców na całym świecie. Wszystko to stosują funkcję, którą zaprezentowali dwa lata temu. Chcą, by dostępna była na całym świecie.

Google Maps stały się nieocenioną pomocą szczególnie dla kierowców. Wielu z nich nie wyobraża sobie już jechania do nieznanego mu miejsca bez korzystania z nawigacji. Pod koniec 2021 roku Google przedstawiło nową funkcję, która pozwala użytkownikom wybrać trasę najbardziej oszczędną pod względem zużycia paliwa. Narzędzie okazało się na tyle skuteczne, że przedsiębiorstwo chce je wprowadzić jak najszerzej.

Google zapobiegło wytworzeniu 1,2 mln ton CO 2

Google udostępniło raport środowiskowy na 2023 rok, w którym możemy zobaczyć dane z zeszłego roku. Część liczb dotyczy aplikacji Google Maps. Według wyliczeń przedsiębiorstwa, dzięki trasom oszczędnym pod względem zużycia paliwa, udało się uniknąć emisji 1,2 miliona ton CO 2 do atmosfery. Szacunki Google wskazują, że jest to równowartość usunięcia 250 tysięcy samochodów benzynowych z dróg na rok.

Pozytywne efekty tej funkcji mogą jeszcze wzrosnąć, ponieważ energooszczędne trasy nie są jeszcze dostępne na całym świecie. Funkcja ta, wprowadzona po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych, a obecnie można z niej skorzystać również w Kanadzie, Egipcie i prawie w całej Europie. Google planuje udostępnić ją również w innych krajach.

Pomimo tego, że jest to osiągnięcie zasługujące na poklask, Google nadal pozostaje jedną z firm emitujących najwięcej dwutlenku węgla na świecie. Jego ślad węglowy wynosi ponad 10,18 mln ton CO 2 wyemitowanego w 2022 roku.

Źródło zdjęć: AngieYeoh / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Google