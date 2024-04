Google skacze z radości – przychody z reklam poszybowały w górę

Wyniki firmy Google za pierwszy kwartał 2024 roku są tak dobre, że Alphabet po raz pierwszy wypłaci dywidendę. Wszystko to przede wszystkim dzięki reklamom.

Alphabet opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 roku. Całkowity przychód giganta z Mountain View wyniósł 80,539 mld dolarów (324,5 mld zł) i był o 15,4% wyższy niż rok wcześniej. Zysk netto za raportowany okres osiągnął wartość 23,662 mld USD (95,3 mld zł), co oznacza wzrost aż o 57,2% rok do roku.

Jak zwykle, największy udział w przychodach macierzystej spółki Google'a miały reklamy. W 1Q2024 przyniosły one 61,659 mld dolarów (248,4 mld zł) przychodu. To o 13,0% więcej niż w pierwszym kwartale 2023 roku. Największy wzrost przyniosły reklamy w serwisie YouTube – o 20,9%, do 8,090 mld dolarów (32,6 mld zł). Dział giganta odpowiedzialny między innymi za smartfony i inne urządzenia Google Pixel zarobił w minionym kwartale 8,739 mld USD (35,2 mld zł), czyli o 17,9% więcej niż w 1Q2023.

Gdzie Alphabet i Google zarobili najwięcej? Oczywiście na rodzimym rynku, czyli w Stanach Zjednoczonych – 38,737 mld dolarów (156,1 mld zł, +17,9% rok do roku). W regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) gigant zarobił 23,788 mld dolarów (95,8 mld zł, +12,9%), w regionie APAC (Azja i Pacyfic) – 13,289 mld dolarów (53,5 mld zł, +13,8%), a w pozostałych częściach Ameryk (poza USA) – 4,653 mld dolarów (18,8 mld zł, +14,0%).

Na koniec marca 2024 roku Alphabet zatrudniał 180895 pracowników, czyli o 5,1% mniej niż rok wcześniej.

Więcej informacji można znaleźć w raporcie finansowym firmy Alphabet za 1Q2022.

Google wypłaci dywidendy

Rada dyrektorów spółki Alphabet zatwierdziła rozpoczęcie programu dywidendy pieniężnej i zadeklarowała wypłatę środków pieniężnych z tego tytułu w wysokości 0,20 USD na akcję (0,81 zł). Ma to nastąpić 17 czerwca 2024 roku i dotyczyć akcjonariuszy giganta, zarejestrowanych na dzień 10 czerwca 2024 roku.

Źródło zdjęć: Tada Images / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Google