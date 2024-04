Google zamyka kolejną usługę. Globalnie przestanie działać w czerwcu

Google już w ubiegłym roku poinformował o zakończeniu działania usługi Podcasts, ale dotyczyło to wyłącznie Stanów Zjednoczonych. Teraz już wiadomo, że usługa zostanie wyłączona globalnie, ale trochę później.

W grudniu 2023 roku pojawiła się informacja, że Google zamierza wyłączyć usługę Podcasts, co miało się stać z końcem marca 2024 roku. I tak też się stało, ale dotyczyło to wyłącznie Stanów Zjednoczonych. Wtedy w zasadzie nie wiedzieliśmy, jaka przyszłość czeka Podcasty Google w innych krajach.

Odpowiedź na powyższą wątpliwość pojawiła się w zaktualizowanym artykule pomocy technicznej usługi. Potwierdza ona, że Podcasty Google będą dostępne dla użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych do połowy lub końca czerwca 2024 roku. Z kolei do 29 lipca 2024 roku użytkownicy usługi na całym świecie mogą się przenieść do YouTube Music lub wyeksportować swoje subskrypcje, by z nich skorzystać w innej aplikacji do podcastów.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przenoszenie do YouTube Music jest obsługiwane tylko w krajach, w których jest dostęp do YouTube Music. Jeśli chodzi o dane z Podcastów Google, to pozostaną one w Takeout przez 1 rok. Później gigant z Mountain View je usunie.

Pozostaje mieć nadzieję, że do czasu globalnego zamknięcia Podcastów, Google uaktualni YouTube Music o brakujące funkcje.

YouTube Music niestety nie doczekał się żadnej większej aktualizacji, odkąd Podcasty Google na Androida, iOS i w wersji przeglądarkowej przestały działać na początku kwietnia. Brakuje nam czegoś tak fundamentalnego, jak powiadomienia o nowych odcinkach i oznaczanie jako odtworzone, co zostało obiecane w połowie grudnia. Wycofanie naprawdę nie powinno było nastąpić, dopóki usługa YTM nie została zaktualizowana o te możliwości.

– napisał serwis 9to5Google

