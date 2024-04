Zaktualizuj Mapy Google. Na tę funkcję czekaliśmy od zawsze

Apple jako pierwszy wprowadził w swoich telefonach (a konkretnie iPhonie 14) łączność satelitarną. Można z niej skorzystać w momencie, w którym brakuje nam zasięgu. Teraz Google chce wprowadzić to samo w Androidzie 15. Skorzystają na tym między innymi Mapy Google, chociaż nawigacja bez internetu nadal nie będzie możliwa.

AssembleDebug poinformował na Twitterze, że w najnowsze wersji beta Map Google (oznaczenie v11.125) pojawiły się wzmianki o wykorzystaniu łączności satelitarnej nawet bez internetu. Niestety, nie pozwoli to na nawigowanie z wyłączonymi danymi mobilnymi, ale w wielu sytuacjach może być na wagę złota.

Nowość ma pozwolić na aktualizowanie naszego położenia w 15-minutowych odstępach, ale maksymalnie 5 razy w ciągu jednego dnia. To pozwoli zorientować się, jak zmieniła się nasza lokalizacja w momentach, w których zabraknie nam połączenia internetowego. Może to być szczególnie przydatne w miejscach, gdzie brakuje zasięgu, a obranie odpowiedniego kierunku jest niezwykle kluczowe (np. w górach).

Google Maps is preparing for satellite connectivity features



