Prześladowali Polaków notorycznymi telefonami, dostali ogromną karę

Call center nękało Polaków niechcianym ofertami fotowoltaiki, dzwoniąc bez ich zgody. Jednocześnie wprowadzało rozmówców w błąd, znacznie zawyżając kwoty możliwych do pozyskania dotacji. Teraz firma i odpowiedzialne za to osoby zostały ukarane przez UOKiK.

W grudniu zeszłego roku UOKiK wziął pod lupę firmę Asmanta Call Center, która zajmuje się telemarketingiem zleconym przez inne firmy. Telemarketerzy i automatyczne boty nękały Polaków ofertami wykonania instalacji fotowoltaicznych oraz zaproszeniami na spotkania handlowe. Firma zbierała podczas tych rozmów telefonicznych dane potencjalnych klientów.

Co więcej, telemarketerzy przekazywali nieprawdziwą informację, że za wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej można liczyć na 20,5 tys. zł dotacji z rządowego programu. W rzeczywistości kwota takiej dotacji na fotowoltaikę mogłaby wynieść maksymalnie 5 tys. zł.

Gdy nękani rozmówcy zgłaszali wątpliwości co do wysokości dotacji, byli zapewniani o możliwości uzyskania wysokiej korzyści. Aby zachęcić odbiorców do zainstalowania fotowoltaiki, w scenariuszach rozmów zawarte było także straszenie ryzykiem blackoutu, czyli wyłączenia prądu, lub kilkukrotnym wzrostem cen energii.

UOKiK został zasypany skargami od Polaków, którzy zgłaszali, że otrzymywali liczne niechciane telefony. Niektórzy twierdzili, że połączenia miały nękający charakter i uprzykrzały im życie.

Jestem prześladowany notorycznymi telefonami. Codziennie jestem nękana. Nie jestem zainteresowana ani fotowoltaiką, ani darmowym laptopem, ani niczym innym. Nie jestem zainteresowana żadną komunikacją marketingową od jakiekolwiek podmiotu, a zwłaszcza nie życzę sobie nękania przez roboty

– tak opisywali skarżący się Polacy intensywne, niechciane telefony dotyczące fotowoltaiki.

Po zbadaniu sprawy UOKiK potwierdził, że Asmanta Call Center wykonywała połączenia telefoniczne, nie mając uprzedniej zgody na kontakt. Prezes Urzędu ukarał spółkę oraz osoby zarządzające karami w łącznej wysokości blisko 1,5 mln zł.

Zajmująca się telemarketingiem spółka Asmanta Call Center naruszała zbiorowe interesy konsumentów. Wykonywała za pośrednictwem konsultantów oraz zautomatyzowanego oprogramowania połączenia telefoniczne, nie mając uprzedniej zgody konsumentów na kontakt. Intensywność niechcianych kontaktów i utrudnianie usunięcia swojego telefonu z bazy danych to najczęstsze powody skarg konsumenckich. Ponadto, podczas rozmów konsumenci byli celowo wprowadzani w błąd poprzez znaczne zawyżanie kwoty możliwych dotacji. Za te nieuczciwe praktyki rynkowe nałożyłem kary finansowe na firmę i osoby nią zarządzające. Nakazałem też natychmiastowe zaniechanie tych praktyk

– powiedział Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów Prezes UOKiK nałożył na Asmanta Call Center kary w łącznej wysokości 1 210 208 zł. Finansowe sankcje zostały również nałożone na osoby zarządzające Asmanta Call Center: Roberta P. w wysokości 150 tys. zł i Marcina S. w wysokości 100 tys. zł w związku z umyślnym dopuszczaniem do naruszenia przez spółkę zbiorowych interesów konsumentów.

Decyzja Prezesa UOKiK nie jest prawomocna, spółce i osobom nią zarządzającym przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ukarani menedżerowie zarządzający spółką Asmanta byli wcześniej powiązani z niedziałającą już w Polsce firmą Euro Callcenter, która również trafiła pod lupę UOKiK. Wątpliwości wobec Euro Callcenter dotyczyły uciążliwego i nierzetelnego telemarketingu.

UOKiK ocenił, że pracując dla dwóch spółek, prowadzących taką samą działalność oraz znając wcześniejsze zastrzeżenia urzędu, zarządzający działali umyślnie i są osobiście odpowiedzialni za nieuczciwe działania spółki Asmanta. W związku z działalnością Euro Callcenter prezes UOKiK złożył zawiadomienie do Prokuratury Krajowej. Będzie także postępowanie w sprawie praktyk stosowanych przez spółkę Asmanta.

Zobacz: Telemarketerzy mają przechlapane. Podziękuj Google

Zobacz: Nieznany numer cię nęka? Ty wykręć numer telemarketerowi

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: UOKiK