Facebook z dużymi zyskami w 2020

Facebook zaprezentował swoje wyniki za ostatni kwartał i cały rok. Mark Zuckerberg może być zadowolony, chociaż inwestorzy chcieliby więcej.

Facebook jest równie popularny, co kontrowersyjny. Niebieski portal prawie całkowicie podbił świat portali społecznościowych. Nie udało się podbić jedynie większości krajów ZSRR - rządzi tam Vkontakte. W Korei Południowej z kolei popularny jest Naver, a Chiny z oficjalnie niedostępnym Facebookiem to zupełnie inna sprawa. Tym razem Amerykanie pochwalili się swoimi najnowszymi wynikami finansowymi. W ostatnim kwartale przychody wyniosły 27,19 miliardów dolarów. To wzrost aż o 31% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. W całym 2020 przychody wyniosły z kolei 84,17 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 21% w porównaniu do 2019.

Zysk w zeszłym roku to z kolei 29,15 miliarda dolarów. Oznacza to zysk 10,09 dolarów na jednej akcji. Codziennie z portalu korzysta 1,84 miliarda osób, natomiast miesięcznie jest to 2,8 miliarda osób. Facebook rośnie dzięki użytkownikom z krajów rozwijających się. Niestety, o ile to wszystko bardzo dobre wyniki, to giełda spodziewała się jeszcze lepszych. Cena akcji Facebooka spadła o 1,89% po zaprezentowaniu wyników.

Źródło tekstu: phonearena, wł