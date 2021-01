Albicla - Facebook Gazety Polskiej zalicza falstart

Wczoraj popołudniu oficjalnie wystartował kolejny polski konkurent Facebooka. Portal w wydaniu środowisk Gazety Polskiej zaliczył jednak mocny falstart.

Naprawdę wielu jest chętnych do zrzucenia z tronu Facebooka. To największy portal społecznościowy w większości krajów i nie zanosi się na to, by stracił swoje panowanie. Po ostatnim zamieszaniu i banach dla Donalda Trumpa wielu użytkowników tego typu portali zaczęło szukać swojej nowej bezpiecznej przystani. Najlepiej takiej bez cenzury. Z Twitterem walczy Gab i Parler, natomiast Facebookowi w Polsce wyzwanie chciały rzucić takie portale jak WolniSłowianie oraz Albicla. Pierwszy portal upadł pod naporem fanów anime, za drugim stoi jednak wpływowa grupa prasowa kierowana przez Tomasza Sakiewicza. Ten prawdziwie wolny Facebook wystartował wczoraj popołudniu. Powiedzmy sobie jednak szczerze... to był falstart.

Twórcy nie spodziewali się chyba aż takiego zainteresowania swoim portalem. Wielu użytkowników nie dostało jednak w ogóle mejla aktywacyjnego. Narzekania na to były bardzo powszechne wśród niedoszłych użytkowników. Inni swoje wiadomości dostali, ale po kilku godzinach. Albicla sama zresztą zawiadamiała, że może to zająć dużo czasu przez duże zainteresowanie. Przy okazji portal przyznał, że moderatorów, to on musi dopiero... zatrudnić. Wątpliwości wzbudza fakt, że na portalu da się zarejestrować nawet z hasłem mającym zaledwie jeden znak. Ostatnia perełka czeka nas w regulaminie portalu - wzoruje się on na regulaminie Facebooka do tego stopnia, że we fragmencie o znakach towarowych link odsyła do... znaków towarowych Facebooka.

Zobacz: Gazeta Polska też chce mieć swojego Facebooka

Zobacz: WolniSlowianie.pl - miał być polski Facebook, zabiło go #loli

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: twitter, wykop, wł