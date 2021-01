Gazeta Polska też chce mieć swojego Facebooka

Wygląda na to, że jest kolejny kandydat do stania się polskim Facebookiem. Tym razem swoich sił spróbuje Tomasz Sakiewicz i jego media związane z Gazetą Polską.

Zamieszanie w świecie mediów społecznościowych trwa. Byliśmy już świadkami zbanowania Donalda Trumpa na kolejnych platformach i wzrostu popularności niektórych mediów alternatywnych. To zachęciło kolejne grupy do tworzenia swoich prawdziwie wolnych od cenzury stron i aplikacji. Gabowi pozazdrościło najpierw Królestwo Wolnych Słowian, które stworzyło portal WolniSlowianie.pl. Niestety, dumni słowiańscy wojowie przegrali ze spamem kilku fanów anime. Teraz wyzwania podejmuje się sam Tomasz Sakiewicz.

Zapowiedział on, że Kluby Gazety Polskiej i media z nim związane (np. Gazeta Polska, Gazeta Polska Codziennie, Telewizja Republika) będą odpowiadać za rozwój polskiego Facebooka. Będzie to portal Albicla. Portal niezalezna.pl tłumaczy, że nazwa pochodzi od Albus Aquila, czyli orzeł biały. Polscy konkurenci Facebooka bardzo lubią jak widać przybierać tak patriotyczne nazwy. Rejestracja w nowym serwisie wystartuje już w środę 20 stycznia. Tomasz Sakiewicz przyznał co prawda, że portal wymaga dopracowania, ale sprawa jest tak pilna, że nie można czekać. Docelowo Albicla ma walczyć z Facebookiem jak równy z równym.

Zobacz: WolniSlowianie.pl - miał być polski Facebook, zabiło go #loli

Zobacz: Gab - konkurent Twittera ze skokowym wzrostem popularności

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: niezalezna.pl, wirtualne media