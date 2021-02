Twój e-PIT za 2020 rok jest już dostępny, ale ciężko się do niego dostać

15 lutego 2021 roku ruszył okres rozliczeń PIT za 2020 rok. W e-Urzędzie Skarbowym podatnicy znajdą rozliczenia roczne w ramach usługi e-PIT, jednak ponownie rządowe serwery nie wytrzymują obciążenia, jakie temu towarzyszy.

Jak co roku, na polskich podatników czekają wstępnie wypełnione zeznania podatkowe PIT za 2020 roku. Tym razem usługa Twój e-PIT została udostępniona w ramach e-Urzędu Skarbowego, do którego link znajdziemy pod adresem podatki.gov.pl. Ponownie jednak okazuje się, że rządowe serwery nie zostały przygotowane w odpowiedni sposób na start usługi, ponieważ dostęp do niej przypomina teraz ruletkę. Kilka razy sami próbowaliśmy się tam zalogować, ale zamiast strony e-urzędu widzimy albo biały, pusty ekran, albo komunikat o błędzie. Wystarczy więc ponownie uzbroić się w cierpliwość i poczekać, aż wszystko zacznie działać właściwie.

Ważne terminy

Do 30 kwietnia 2021 roku podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Potem KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie podsiadanych danych. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Zeznanie PIT-28 za 2020 rok można składać w usłudze Twój e-PIT do 1 marca 2021 roku.

Rozliczenie roczne PIT-28 i PIT-36 (w przeciwieństwie do rozliczenia PIT-37 i PIT-38) nie zostanie automatycznie zaakceptowane z upływem 30 kwietnia 2021 roku. Należy pamiętać, aby sprawdzić i uzupełnić to rozliczenie, a następnie je zaakceptować i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Jak korzystać z usługi Twój e-PIT

Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl. Zalogowanie do e-Urzędu Skarbowego (e-US) Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną, umożliwia korzystanie z usługi Twój e-PIT.

Do samej usługi będzie można zalogować się także danymi podatkowymi, podając:

PESEL (albo NIP i datę urodzenia),

kwotę przychodu z rozliczenia za 2019 rok,

kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2020 rok (np. z PIT-11 od pracodawcy) i potwierdzając kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2019 rok,

Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2019 roku nie rozliczali się samodzielnie, powinni podać kwotę nadpłaty/do zapłaty z PIT-40A. W niedalekiej przyszłości planowane jest uruchomienie logowania do e-Urzędu Skarbowego i usługi Twój e-PIT też przez aplikację mObywatel.

Podatnik korzystający z usługi może uzupełnić zeznanie przygotowane dla niego przez KAS i uwzględnić przysługujące mu odliczenia, na przykład darowizny, w tym te związane z COVID-19, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na Internet, ulgę termomodernizacyjną, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy odliczenie wydatków mieszkaniowych. Może też zadeklarować przekazanie 1% swojego podatku dla dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, będą mieli wskazany swój mikrorachunek podatkowy tak, by wygodnie dokonać płatności online. W przypadku, gdy zeznanie z którego wynika podatek do zapłaty zostanie zaakceptowane automatycznie, urząd skarbowy do 31 maja 2021 roku wyśle podatnikowi informacje o kwocie podatku do zapłaty.

