Wystartował e-Urząd Skarbowy

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiły internetowy e-Urząd Skarbowy, dostępny na portalu podatki.gov.pl. Dzięki niemu w jednym miejscu będzie można załatwić sprawy podatkowe, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym, na poczcie czy w banku.

e-Urząd Skarbowy to duży krok w cyfryzacji usług KAS i obsługi obywateli. To nowoczesny, ogólnodostępny kanał komunikacji na linii urząd skarbowy – klient. Usługi udostępniane w serwisie będą dostosowane do potrzeb różnych grup użytkowników tak, aby maksymalnie ułatwić im rozliczenia podatkowe i załatwianie spraw w KAS. Korzystanie z e-Urzędu Skarbowego to oszczędność czasu, bezpieczeństwo, wygodne płatności i łatwy dostęp do informacji.

Nowy serwis, który będzie budowany etapami do września 2022 roku, dedykowany jest podatnikom, płatnikom, komornikom sądowym i notariuszom. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi prawie 102 mln zł, z czego około 86 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich (Program Polska Cyfrowa).

Jak podaje resort finansów, e-Urząd Skarbowy to:

Wygoda i oszczędność czasu.

W jednym miejscu szybko, wygodnie i kompleksowo będzie można załatwić swoje sprawy podatkowe.

Do załatwienia spraw online nie będzie potrzebny podpis elektroniczny.

Dostęp do e-usług KAS w jednym miejscu, kiedy chcemy i z dowolnego urządzenia.

Szybki dostęp do danych i bieżących informacji o stanie rozliczeń, statusie spraw, złożonych dokumentach.

Łatwa aktualizacja informacji dotyczących podatnika.

Pełna transakcyjność m.in. poprzez elektroniczne płatności online dla wszystkich udostępnianych e-usług, funkcjonalności, deklaracji i tytułów. Będzie można zapłacić podatek bezpośrednio w systemie.

Usługi i funkcje e-Urzędu Skarbowego

Od 1 lutego 2021 roku e-Urząd Skarbowy oferuje:

dostęp do swoich danych podatkowych (dane o podatniku, działalności gospodarczej, mikrorachunku podatkowym i historii logowania),

integrację z usługą Twój e-PIT,

informację o nałożonych mandatach,

dostęp do aplikacji e-mikrofirma,

możliwość płatności online (na początku przez osoby fizyczne w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC, podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej, opłaty skarbowej, pozostałych podatków i należności niepodatkowych i mandatów); w serwisie będzie dostępna historia płatności online,

możliwość złożenia w formie elektronicznej niektórych pism (np. wniosku o zaliczenie nadpłaty/zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań); dostępna będzie historia wysłanych dokumentów.

Usługi i funkcje planowane w kolejnych etapach to między innymi:

e-zaświadczenia,

integracja z serwisem e-TOLL,

usługi dla notariuszy i komorników sądowych,

usługi dotyczące składania wniosków i udostępniania informacji o stanie spraw.

Dostęp do serwisu e-Urząd Skarbowy jest możliwy tylko ze strony podatki.gov.pl po zalogowaniu się Profilem Zaufanym, e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną. Do usługi Twój e-PIT można zalogować się także danymi podatkowymi. Serwis działa przez całą dobę i można z niego korzystać z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu. Użytkownik ma dostęp do informacji i usług dotyczących go bezpośrednio, a w kolejnych etapach będzie miał dostęp również do spraw innych podatników, do których uzyskał pełnomocnictwo lub dostęp do konta.

Źródło tekstu: Ministerstwo Finansów