Tylko 20 proc. sklepów internetowych dostosowało się do nowych przepisów

Od 1 stycznia tego roku obowiązują nowe przepisy, które wymusiły na sklepach internetowych zmiany w regulaminach. Z najnowszego raportu wynika, że na razie tylko 20% sklepów przystosowało się do zmian w prawie.

Co zmieniło się w nowych przepisach? Przede wszystkim chodzi o nowelizację Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta, które przyznają nowe uprawnienia przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Od 1 stycznia, w określonych sytuacjach, moją oni zbliżone uprawnienia do zwykłych konsumentów, w czym mieści się między innymi prawo do odstąpienia od umowy. Oznacza to, że sklepy w swoich regulaminach musiały między innymi uwzględnić nowy typ kupującego.

Jednak z danych Kreatora Legal Geek wynika, że do nowych przepisów dostosowało się zaledwie 20 procent. sklepów internetowych. Pozostałe 80 procent wciąż nie zmieniło regulaminów w taki sposób, aby były one zgodne z nowym prawem, które obowiązuje od pierwszego dnia stycznia.

- Z doświadczenia wiemy, że każda zmiana prawa jest dla sklepów internetowych, zwłaszcza tych mniejszych, problematyczna, a ta przypadła na dosyć niefortunny okres, co w mojej ocenie spotęgowało ten słaby wynik

– mówi Zofia Babicka-Klecor, prawniczka i współtwórczyni Kreator Legal Geek.

Nowe przepisy od początku budziły spore wątpliwości, także wśród prawników. Jednak na razie sprzedawcy nie zauważyli zwiększonej liczby zwrotów, wynikających ze zmiany przepisów i przyznaniem części przedsiębiorców takiego prawa. Po części może to wynikać z nieznajomości nowych przepisów wśród samych konsumentów, a przede wszystkim przedsiębiorców.

Źródło tekstu: Kreator Legal Geek