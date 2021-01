Mastercard gra z WOŚP po raz dziewiąty

Już 31 stycznia odbędzie się 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mastercard już po raz dziewiąty angażuje się w tę akcję, której celem tym razem jest pomoc oddziałom laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

#MastercardGraZWOŚP

Już po raz ósmy z rzędu, w dniu Finału WOŚP odbędzie się akcja na Twitterze z hashtagiem #MastercardGraZWOŚP. Za pierwszy tweet lub retweet każdego użytkownika, opublikowany w dniu Finału, Mastercard przekaże 5 złotych na konto Orkiestry. To wygodny i łatwy sposób na wsparcie Fundacji przez użytkowników tej platformy. Podczas zeszłorocznego Finału użytkownicy opublikowali 38625 takich wpisów. Tweetować można od godziny 00:00 do 23:59 w dniu wydarzania. Warto włożyć ten niewielki wysiłek i tym samym realnie włączyć się w wielkie dzieło pomagania. Łącznie, od początku inicjatywy w 2014 roku, dzięki akcji „Mastercard gra z WOŚP” wspólnie z użytkownikami Twittera Mastercard zebrał dla Orkiestry ponad 1,25 mln zł.

Jesteśmy tam, gdzie są Polacy, bo to oni tworzą magię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każdy, kto wrzuci datek do puszki, dorzuci się eSkarbonki albo opublikuje odpowiedni wpis na Twitterze, staje się częścią wielkiej grupy ludzi o ogromnych sercach, która zmienia Polską rzeczywistość – nie tylko w ten jeden styczniowy dzień. Bądźcie z nami, znajdźcie najwygodniejszy dla siebie sposób bycia z Orkiestrą i grajcie z nami do końca świata i o jeden dzień dłużej!

– powiedział Jurek Owsiak, Prezes Zarządu WOŚP

eSkarbonka – pomaganie na odległość

Podobnie jak w latach ubiegłych, do „puszki” dołożyć się można wrzucając pieniądze „w realu” lub wpłacając je do internetowej eSkarbonki, dostępnej pod adresem eskarbonka.wosp.org.pl. To czwarty rok, w którym darczyńcy skorzystać mogą z tego cyfrowego rozwiązania. Nigdy wcześniej taka forma wpłat „na odległość” nie była bardziej potrzebna niż teraz. Rok 2020 zmusił cały świat do zmiany trybu funkcjonowania. W związku z pandemią wiele osób nie będzie mogło wyjść z domu i przekazać pieniędzy wolontariuszom lub kwestować tak, jak w poprzednich latach. Jednocześnie nigdy tak mocno, jak w tym roku, Polacy nie wyrażali potrzeby solidarności i wzajemnego wsparcia. Z badania Mastercard wynika, że 83% Polaków twierdzi, że mijający właśnie rok przypomniał im o tym, co w życiu jest naprawdę ważne, a 79% ankietowanych jest zdania, że teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, są wrażliwi na potrzeby innych.

To zaangażowanie widać wyraźnie po rekordowej i stale rosnącej kwocie, która już teraz znajduje się w eSkarbonce WOŚP. Na kilka dni przed finałem przekroczyła ona 4,6 mln zł, co stanowi siedmiokrotność kwoty, która finalnie znalazła się w eSkarbonce w roku ubiegłym. A to jeszcze nie koniec. Dzięki współpracy Mastercarda z Fundacją, kwestować on-line można jeszcze do 1 lutego tego roku. W tym roku nowością są eSkarbonki zakładane przez firmy z segmentu MŚP, które mogą w ten sposób prowadzić zbiórkę wśród swoich pracowników, klientów czy partnerów biznesowych bez konieczności rejestrowania sztabu. eSkarbonki mogą zakładać też osoby fizyczne, które wspólnie z wolontariuszami i przedsiębiorcami chcą zachęcać do włączenia się w zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jako Mastercard staramy się pomagać tak, jak umiemy najlepiej – dostarczając wygodne i bezpieczne rozwiązania cyfrowe. Tym bardziej cieszy i wzrusza nas tegoroczny sukces eSkarbonki. Ta rosnąca z godziny na godzinę kwota odzwierciedla nie tylko potrzebę technologiczną, jaką udało się nam zaspokoić, ale także sytuację, w jakiej się znaleźliśmy przez pandemię – sercami razem w słusznej sprawie, ale jednak z zachowaniem fizycznego dystansu. To fantastyczne, że ta izolacja nie zgasiła w Polakach chęci pomagania, a nawet więcej, otworzyła ich na nowe, cyfrowe sposoby wsparcia innych. W tegoroczny ‘Finał z głową!’ angażujemy się nie tylko jako firma, ale przede wszystkim jako ludzie. Ponad połowa pracowników naszego warszawskiego oddziału Mastercard zgłosiła się do pracy w sztabie i kwestowania na rzecz WOŚP. Jestem dumny z każdej z tych osób, która mimo zimy, mimo pandemii, mimo wielu własnych spraw znalazła czas dla innych” – dodaje.

– powiedział Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny polskiego oddziału Mastercard Europe

iWolontariusz i eSztab, czyli WOŚP w Internecie

Siłą WOŚP są przede wszystkim tysiące wolontariuszy, którzy na kilka dni porzucają swoje codzienne obowiązki i poświęcają się zbieraniu funduszy. Doceniając ich zaangażowanie i chcąc im pomóc w zbiórce, Mastercard od kilku lat dostarcza im przydatne rozwiązania cyfrowe. Jednym z nich jest serwis internetowy iWolontariusz. Platforma ułatwia rekrutację i rejestrację wolontariuszy, a także służy jako centrum informacji dla nich. Pozwala na usprawnienie komunikacji i zacieśniania relacji między wszystkimi zaangażowanymi osobami oraz wsparcie kwestowania.

Dodatkowym ułatwieniem od Mastercard dla sztabów WOŚP jest specjalny kreator witryn internetowych, czyli eSztab. Dzięki niemu każdy z lokalnych sztabów może w prosty i szybki sposób stworzyć swoją wersję przygotowanej przez WOŚP sztabowej strony internetowej, na której darczyńcy mogą śledzić informacje o wydarzeniach związanych z WOŚP w ich sąsiedztwie, ale też mieć dostęp do ogólnopolskich komunikatów, podsumowań zbiorek, aukcji, wywiadów czy materiałów wideo. Listę wszystkich 1362 stron można znaleźć pod tym adresem.

Jak co roku, Mastercard jest też mecenasem Światełka do Nieba. Specjalny pokaz wizualny, jak również koncerty muzyczne, będzie można śledzić podczas transmisji telewizyjnej oraz w Internecie.

