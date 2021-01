Mastercard: do eSkarbonki w ramach 29. Finału WOŚP wrzucono już ponad milion złotych

Na 20 dni przed tegorocznym 29. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do eSkarbonki napędzanej przez Mastercard wrzucono już ponad milion złotych. To o ponad 400 tys. więcej niż przy okazji poprzedniego Finału.

Mastercard już po raz dziewiąty jest partnerem w wielkiej zbiórce funduszy organizowanej przez Fundację WOŚP, a czwarty rok z rzędu dostarcza eSkarbonkę, czyli wygodne, cyfrowe narzędzie, umożliwiające przekazywanie i zbieranie datków na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez Internet, bez wychodzenia z domu.

Zobacz: eSkarbonki Mastercard gotowe pomagać WOŚP

Zobacz: 28 Finał WOŚP: prawie milion złotych zebrano w ramach współpracy z Mastercard

eSkarbonka dostępna jest dla darczyńców od miesiąca. W tym czasie suma wpłat, które wpłynęły zarówno na jej główne konto, jak i do wielu eSkarbonek zakładanych przez tysiące indywidualnych kwestujących, w tym wolontariuszy i sztaby WOŚP, przekroczyła już 1037000 zł, pobijając tym samym finalny wynik z ubiegłego roku. Nowością w tegorocznym Finale jest możliwość włączenia się w tę formę zbiórki małych i średnich przedsiębiorstw, które bez konieczności rejestrowania sztabu mogą dołożyć swoją cegiełkę na rzecz wsparcia oddziałów laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy, kwestując wśród swoich pracowników, klientów i partnerów biznesowych. eSkarbonki mogą zakładać też osoby fizyczne, które wspólnie z wolontariuszami i przedsiębiorcami chcą zachęcać do włączenia się w zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Ani przez sekundę nie zwątpiliśmy w siłę Orkiestry, którą są nasi wolontariusze i darczyńcy. Tempo zbiórki jednak zaskakuje nas wszystkich. Na ponad trzy tygodnie przed Finałem zebrana do eSkarbonki kwota napawa nas optymizmem, że także w tym roku kupimy najbardziej kosmiczny sprzęt na oddziały otolaryngologiczne. Dziękuję wszystkim, którzy już dzisiaj zbierają do internetowych puszek i wszystkich Was gorąco zachęcam do dalszego, wspólnego grania z Orkiestrą!

– powiedział Jurek Owsiak, Prezes Zarządu WOŚP

Do zbiórki można dołączyć na stronie eskarbonka.wosp.org.pl, a także korzystając z jednej z eSkarbonek założonych przez indywidualnych kwestujących. Każda z nich jest dostępna pod linkiem zaczynającym się od https://eskarbonka.wosp.org.pl/... . Strona ta chroniona jest przez bezpieczne połączenie i posiada certyfikat bezpieczeństwa. Po wybraniu metody płatności użytkownik jest przekierowywany do operatora płatności PayU, którego strona jest zabezpieczona w analogiczny sposób. Dodatkowo każda osoba, która zamierza skorzystać z tej formy wpłaty, może sprawdzić wiarygodność linku do eSkarbonki na specjalnej stronie www.wosp.org.pl/wspieraj/sprawdz-eskarbonke.

To dla nas wielka radość widzieć tak szybko zapełniającą się eSkarbonkę i tak wielu pomagających. Wszyscy odczuliśmy, jak dziwny był rok 2020, i chyba bardziej niż kiedykolwiek wcześniej rozumiemy, jaką siłę ma nasza wrażliwość, empatia i chęć niesienia pomocy. Cieszymy się, że wraz z Fundacją WOŚP możemy włączyć się w to wielkie pomaganie, a do tego sprawić wszystkim fanom muzyki odrobinę radości. Każdy, kto zdecyduje się dorzucić do eSkarbonki wybierając opcję „płatność kartą”, dostanie szansę zagłosowania na piosenkę, która zagrana zostanie w dniu Finału ze sceny w studio głównym, zaraz po Światełku do Nieba, a posłuchać jej będzie można podczas telewizyjnej i internetowej transmisji. Zachęcamy do zabawy i pomagania, przed nami kolejne rekordy do pobicia!

– powiedział Jerzy Hołub, dyrektor ds. marketingu w polskim oddziale Mastercard Europe

Zobacz: Revolut aplikuje o pełną licencję bankową w Wielkiej Brytanii

Zobacz: Bitcoin dobija do kursu 40 tys. dolarów. W miesiąc podwoił wartość

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Mastercard