Revolut aplikuje o pełną licencję bankową w Wielkiej Brytanii

Revolut poinformował o złożeniu aplikacji o licencję bankową do brytyjskich instytucji nadzorczych. Fintech ma już europejską licencję bankową na Litwie i świadczy na tej podstawie usługi, m.in. w Polsce, teraz jednak chce wejść na kolejne rynki z nową ofertą.

Revolut zwrócił się o licencję bankową do brytyjskich instytucji Prudential Regulation Authority (PRA) oraz Financial Conduct Authority (FCA). Jak wyjaśnia fintech, uzyskana w tym kraju licencja bankowa pozwoli tworzyć nowe produkty, „jeszcze bardziej dopasowane do potrzeb klientów”, w tym kredyty konsumenckie, debet na rachunku i konta bankowe z gwarancją depozytów.

Oprócz systemów do zwalczania przestępczości finansowej wraz z licencją bankową Revolut zaoferuje w ramach państwowego funduszu gwarancyjnego Financial Services Compensation Scheme (FSCS) ochronę depozytów do kwoty 85 tys GBP na osobę.

Brytyjska licencja bankowa pozwoli nam oferować usługi, których klienci oczekują od swojego podstawowego konta bankowego, takich jak kredyty, debet na rachunku, konta z gwarancją depozytów w ramach brytyjskiego systemu FSCS

– wyjaśnia Nik Storoński, CEO i współzałożyciel Revolut.

Revolut otrzymał europejską licencję bankową na Litwie w grudniu 2018 roku i rozwija obecnie usługi bankowe w Europie Centralnej i Wschodniej. Firma uruchomiła ofertę kredytów konsumenckich i kart kredytowych na Litwie oraz w Polsce i planuje udostępniać ją stopniowo na kolejnych europejskich rynkach w 2021 r. W Wielkiej Brytanii fintech działa na podstawie licencji pieniądza elektronicznego, ale nie bankowej. Licencja bankowa na Litwie po brexicie nie uprawnia Revoluta do prowadzenia takiej działalności bankowej, jak chociażby w Polsce.

