Mastercard Bezcenne Babcie: nowe technologie pomagają łączyć pokolenia w czasie pandemii

Dzięki bezcennym Babciom, Mastercard łączy pokolenia i przybliża przepisy tradycyjnej polskiej kuchni w innowacyjny sposób. Kampania, mająca na celu połączenie dwóch pokoleń Polaków, stała się okazją do pilotażowego wdrożenia innowacyjnego technologicznie rozwiązania dla segmentu e-commerce, które w przyszłości może znaleźć zastosowanie również w innych kontekstach.

Rok 2020 wiele zmienił we wszystkich obszarach ludzkiego życia. Niecodzienna sytuacja zmusiła ludzi do pozostania w domach, a biznesy do nowego sposobu ich funkcjonowania. Owocem tych zmian stał się projekt firmy Mastercard pod nazwą „Bezcenne Babcie”. Celem działania jest połączenie pokolenia seniorów, którzy w czasie pandemii pozostali sami w domach, z młodymi ludźmi, których okoliczności zmusiły do zmiany nawyków i częstszego gotowania, a co za tym idzie, poszukiwania rad, doświadczeń i przepisów.

Obie grupy połączyła technologia. Osoby szukające inspiracji kulinarnych, za pomocą asystenta głosowego mogą połączyć się z jedną z zaangażowanych w akcję seniorek i skorzystać z jej bezcennej wiedzy w temacie tradycyjnej kuchni polskiej. W czasie rozmowy generowana jest lista produktów niezbędnych do zrealizowania wybranego przepisu, a wszystkie składniki można w szybki sposób dodać do koszyka na platformie zakupowej EVERLI. W ten sposób, zanim rozmowa dobiegnie końca, zamówienie z dostawą potrzebnych produktów na dany przepis jest już w realizacji.

Nowa sytuacja społeczna

Punktem wyjścia do prac nad nowym projektem, pilotażowo wdrożonym w segmencie usług e-commerce, stały się potrzeby i zmiany społeczne obserwowane wśród konsumentów. Jedną z kluczowych jest zwiększone poczucie samotności i odosobnienia wśród seniorów: 56% osób powyżej 50 roku życia deklaruje, że w czasie pandemii czują się odizolowani od reszty społeczności. Z drugiej strony znalazła się młodsza część społeczeństwa, która do tej pory korzystała z usług segmentu gastronomicznego. Po wprowadzeniu restrykcji, kiedy jedzenie „na mieście” stało się niemożliwe, coraz częściej młodzi ludzie zaczęli gotować w domu.

88% społeczeństwa samodzielnie przygotowuje więcej posiłków, od kiedy pracują zdalnie. Większość z nich korzysta z przepisów znalezionych w Internecie: 42% szuka ich na Facebooku, 37% na blogach kulinarnych, a 24% na Instagramie. Obserwując te zjawiska, Mastercard wyszedł naprzeciw obu grupom, proponując rozwiązanie w postaci projektu „Bezcenne Babcie”. Łącząc seniorów z młodymi pasjonatami gotowania, marka stworzyła platformę do rozmowy i wzajemnej wymiany doświadczeń. W ten sposób osoby starsze mogą podzielić się swoją wiedzą, a młodsi, zamiast szukać w sieci niesprawdzonych przepisów, mogą zapytać o radę skarbnice kulinarnej wiedzy jakimi są nasze „babcie”.

Zbliżające się Dzień Babci i Dzień Dziadka to okazja, żeby wszystkim seniorom złożyć życzenia, docenić ich i podziękować im za ogromne doświadczenie, którym się z nami dzielą. Zawsze, ale zwłaszcza w tym trudnym czasie zadbajmy o to, żeby poczuli się potrzebni i docenieni. Jednocześnie osoby, które z jakichś względów nie mogą skorzystać z wiedzy kulinarnej swoich babć i dziadków, mają możliwość porozmawiania z ekspertkami współpracującymi z Mastercard. Może dzięki temu powstanie pyszne danie, które uświetni Dzień Babci i Dzień Dziadka? Dziś, gdy nie zawsze mamy możliwość spotkać się z naszymi bliskimi twarzą w twarz, taki kulinarny upominek, połączony z życzeniami, może być najlepszym sposobem na wyrażenie naszych uczuć.

– powiedział Jerzy Hołub, dyrektor marketingu w polskim oddziale Mastercard Europe

Technologia łączy pokolenia

Do połączenia obu grup, Mastercard, jako firma technologiczna, wykorzystał Asystenta Google. Badania wskazują, że 27% globalnej populacji z dostępem do Internetu używa wyszukiwania głosowego. Obserwując ten trend oraz biorąc pod uwagę wygodę konsumentów, zostało stworzone proste w obsłudze narzędzie, które łączy poszukiwaczy kulinarnych inspiracji z seniorkami - ekspertkami. Wystarczy zwrócić się do Asystenta Google słowami „Ok Google, porozmawiaj z ‘tradycyjna kuchnia polska’ ” i już po chwili możemy połączyć się z jedną z zaangażowanych w projekt babć, które poszczycić się mogą długoletnim doświadczeniem w gotowaniu tradycyjnych polskich potraw.

Najlepszy nawet przepis jest jednak niczym bez odpowiednich składników. Dzięki współpracy z EVERLI, internetową platformą zakupową, konsument w łatwy sposób może wybrać składniki pod wybrany przepis z dostępnej w e-sklepie listy produktów. Dodatkowo, użytkownicy EVERLI, którzy za swoje zakupy zapłacą kartą Mastercard, otrzymają niespodziankę: 50 zł rabatu oraz darmową dostawę. Podczas rozmowy z babcią, konsument może zadać jej nurtujące go pytania, otrzymać niezbędne wskazówki, aby po dostarczeniu produktów przez kuriera jak najszybciej przystąpić do gotowania.

Projekt pilotażowy Mastercard „Bezcenne Babcie” rozpoczął się tuż przed ostatnimi świętami Bożego Narodzenia, a obecnie wchodzi w kluczową fazę związaną z Dniem Babci. Wszystkie zebrane w ramach projektu przepisy przygotowane zostały we współpracy z paniami ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Andrychowie i dostępne są pod tym adresem.

