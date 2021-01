Z Żabką możesz wspierać WOŚP. Wymień żappsy na cegiełki

Z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w tym roku gra Play, Mastercard, Allegro i wiele innych firm. W tej grupie jest również sieć sklepów Żabka. Datek możesz przekazać korzystając z aplikacji mobilnej Żappka.

Żabka to jedyna sieć handlowa, w której można wrzucić co niego do skarbonki WOŚP bez używania gotówki. Można to zrobić, korzystając z karty płatniczej przy robieniu zakupów. Drugi sposób to wymiana żappsów w aplikacji żappka na cegiełki charytatywne. Tak to wygląda w aplikacji dla Androida:

Użytkownicy żappki mogą wybierać spośród czterech cegiełek o wartości:

50 żappsów – będących równowartością 50 gr;

100 żappsów – które są równowartością 1 zł;

400 żappsów – mających wartość 5 zł oraz

1000 żappsów – czyli 12 zł.

Równowartość aktywowanych przez klientów sieci cegiełek zasili konto 29. Finału WOŚP.

Żabka nie pierwszy raz angażuje użytkowników swojej aplikacji w działania charytatywne. W kwietniu 2020 roku wsparła w walce z pandemią COVID-19 16 regionalnych szpitali zakaźnych. Do akcji przyłączyło się ponad 248 tys. użytkowników aplikacji żappka. Przekazane przez nich miliony żappsów, po przeliczeniu na złotówki i podwojeniu przez firmę Żabka Polska, pozwoliły na zebranie 3 mln zł. Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu medycznego do leczenia pacjentów z COVID-19. Nie jest to też pierwszy raz, gdy sieć gra z WOŚP.

Ponadto na stronie sieci znajduje się e-Skarbonka, gdzie można wpłacić datek bez wychodzenia z domu. Oczywiście w 6900 sklepach sieci Żabka stanęły tradycyjne, fizyczne puszki Orkiestry.

Zbiórka trwa do Finału, zaplanowanego na 31 stycznia. Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Włączy się w nią 120 tys. wolontariuszy, zarejestrowanych w sztabach na całym świecie. Centrum wydarzeń 29. Finału stanowić będzie studio telewizyjne na Placu Defilad w Warszawie – w tym roku nie będzie imprez plenerowych, a jedynie internetowe. Transmisja wydarzenia rozpocznie się w sobotę, 30 stycznia o godz. 21:00 i potrwa nieprzerwanie 27 godzin. WOŚP uraczy nas między innymi koncertem Piotra Bukartyka i Krzysztofa Zalewskiego.

Źródło zdjęć: Żabka, wł.