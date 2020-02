e-PITy hitem w 2020 roku. W 6 dni rozliczyło się 850 tys. podatników

Polacy uwielbiają nowoczesne rozwiązania związane z finansami - nie jest więc dziwne to, że chętnie korzystają z wszelkich rozwiązań, które ułatwiają im korzystanie z finansów. Wprowadzona przez Ministerstwo Cyfryzacji usługa Twój e-PIT w 2020 roku notuje genialne wręcz wyniki. Tylko w 6 dni z takiej metody rozliczania się z fiskusem skorzystało 850 tys. Polaków.

Zobacz: mObywatel – prawie milion, Profil Zaufany – blisko 4,6 mln. Podsumowanie na koniec roku

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na równie dobre wyniki usługi Profil Zaufany - jest to narzędzie autoryzacyjne, które pozwala na korzystanie z takich rozwiązań jak Twój e-PIT oraz innych webowych aplikacji pozwalających na załatwianie spraw urzędowych przez internet. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji w oficjalnym komunikacje, w ciągu 6 dni, oprócz 850 tys. wysłanych przez Twój e-PIT zeznań podatkowych, zanotowano 140 tys. nowych Profili Zaufanych. Jest to doskonały dowód na to, że Polacy są żywo zainteresowani znacznie prostszym i wygodniejszym trybem załatwiania spraw.

Już w zeszłym roku "elektroniczne PIT-y" okazały się być ogromnym sukcesem Ministerstwa Cyfryzacji. Za 2018 rok, złożono w ten sposób aż 16 mln zeznań podatkowych. Kolejny rok usłudze "Twój e-PIT" przyniósł kolejne zmiany: system uwzględnia ulgę dla osób do 26 roku życia, a także jest w stanie poinformować petenta o stanie operacji zwrotu nadpłaty podatku. W usłudze "Twój e-PIT" można to sprawdzić w sekcji złożonych dokumentów, wystarczy spojrzeć na "Status płatności".

Profil Zaufany - prostota jego uzyskania powoduje sporą popularność usług rządowych

Naprawdę wielu obywateli ma szansę uzyskać Profil Zaufany dzięki dosłownie kilku kliknięciom. Jeżeli jesteście klientami jednego z wymienionych banków / dostawców usług bankowych: PKO Bank Polski SA, Santander, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Alior Bank, Millennium Bank, T-Mobile Usługi Bankowe, platforma Envelo, możecie założyć Profil Zaufany korzystając z krótkiego formularza. Inna droga to skorzystanie z platformy pz.gov.pl oraz poświadczenie zgłoszenia w jednym z 1500 dostępnych punktów potwierdzających tożsamość osoby chcącej założyć profil zaufany.

Możliwość szybkiego sprawdzenia swojego e-PITu to tylko jedna z wielu korzyści posiadania profilu zaufanego. PZ to także najprostszy sposób zalogowania się do Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, Internetowego Konta Pacjenta, a przede wszystkim korzystania z usług e-administracji. Mając profil zaufany od ręki złożymy wniosek o dowód osobisty, zgłosimy narodziny dziecka, sprawdzimy punkty karne, a nawet zameldujemy się. A wszystko to bez konieczności wizyty w jakimkolwiek urzędzie. Przez internet. minister cyfryzacji Marek Zagórski

Cieszy możliwość prostego załatwienia spraw przez internet

To już drugi rok, gdy samodzielnie składam zeznanie podatkowe dzięki platformie "Twój e-PIT". W pierwszym roku byłem zaskoczony tym, że usługa działa tak sprawnie. W tym natomiast, już bez żadnych obaw, po kilku kliknięciach miałem już pełne informacje na temat swojego PIT-a za 2019 rok. Co więcej, wybrałem organizację pożytku publicznego, którą chcę wesprzeć jednym procentem podatku oraz wskazałem cel szczegółowy. Nie zajęło mi to więcej niż 10 minut. Jeszcze kilka lat temu taki scenariusz byłby nie do pomyślenia.

Zobacz: Od dziś tylko e-recepty. Nadciąga wielka katastrofa?

Ale "Twój e-PIT" to nie jedyna taka usługa - początek roku wzbudził ogromne zainteresowanie Internetowym Kontem Pacjenta, do którego również można logować się za pomocą Profilu Zaufanego. Jest to narzędzie tym bardziej istotne, że w nim znajdziemy m. in. elektroniczne recepty oraz skierowania na badania, a także historię wcześniej wykonanych świadczeń zdrowotnych. Muszę przyznać, że i ta usługa działa naprawdę dobrze.

Źródło tekstu: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/pierwszy-tydzien-e-pit--swietny-wynik-profilu-zaufanego