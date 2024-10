Polacy nie dostaną już żadnych takich listów. Nowy wymóg od 1 stycznia

Już niedługo tradycyjne listy polecone mają odejdą do lamusa, przynajmniej w kontaktach z urzędami i przedstawicielami zawodów zaufania publicznego. Od 1 stycznia 2025 roku w życie wchodzi obowiązek korzystania z e-Doręczeń, czyli cyfrowego odpowiednika listów poleconych, który umożliwia wysyłanie i odbieranie ważnych dokumentów online.

Konieczność wdrożenia e-Doręczeń od początku przyszłego roku dotyczy szerokiego grona podmiotów publicznych, takich jak urzędy administracji rządowej i samorządowej, sądy, a także adwokatów, radców prawnych, notariuszy i innych. E-Doręczenia mają usprawnić komunikację, skrócić czas doręczeń i ograniczyć koszty związane z tradycyjną korespondencją.

Jak działają e-Doręczenia?

Usługa e-Doręczeń, świadczona przez Pocztę Polską, opiera się na unikalnych adresach do doręczeń elektronicznych (ADE), które nadawane są przez Ministra Cyfryzacji. ADE to swego rodzaju cyfrowy identyfikator, który ma gwarantować bezpieczeństwo i pewność, że korespondencja trafia do właściwego odbiorcy. Wysyłka e-Doręczeń odbywa się za pośrednictwem specjalnej skrzynki dostępnej online po zalogowaniu się na przykład profilem zaufanym.

Aby móc wysyłać i odbierać e-Doręczenia, należy wypełnić wniosek o nadanie ADE za pośrednictwem strony internetowej e-Doręczeń. Po otrzymaniu ADE należy aktywować swoją skrzynkę doręczeń zgodnie z instrukcją. Od tej chwili można nadawać i odbierać cyfrowe listy polecone.

Korzyści z e-Doręczeń

Jak zapewnia Poczta Polska, wprowadzenie e-Doręczeń niesie ze sobą szereg korzyści, zarówno dla nadawców, jak i odbiorców:

oszczędność czasu i pieniędzy: eliminacja wizyt na poczcie, kosztów znaczków i papieru,

eliminacja wizyt na poczcie, kosztów znaczków i papieru, szybkość i wygodę: doręczenia odbywają się natychmiastowo, a dostęp do skrzynki jest możliwy z każdego miejsca z dostępem do Internetu,

doręczenia odbywają się natychmiastowo, a dostęp do skrzynki jest możliwy z każdego miejsca z dostępem do Internetu, bezpieczeństwo: ADE gwarantują poufność i integralność korespondencji,

ADE gwarantują poufność i integralność korespondencji, ekologia: ograniczenie zużycia papieru.

Poczta Polska zachęca do zapoznania się z usługą e-Doręczeń i rozpoczęcia przygotowań do obowiązkowego korzystania z niej. Szczegółowe informacje na jej temat można znaleźć pod tym adresem.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Poczta Polska