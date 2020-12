Rynek klasycznych telefonów komórkowych w 3Q2020: na podium iTel, HMD i Tecno

Smartfony zawładnęły rynkiem telefonów komórkowych, ale klasyczne urządzenia wciąż cieszą się dużą popularnością, w szczególności na niektórych rynkach, takich jak Bliski Wschód, Indie czy Afryka.

Klasyczne telefony komórkowe, tak zwane Feature Phones, w ostatnich latach były nieubłaganie wypierane przez potrafiące więcej, ale również droższe smartfony. Chociaż obecnie tych pierwszych sprzedaje się dużo mniej, cieszą się one wciąż sporym powodzeniem w niektórych częściach świata.

Jak wynika z danych zebranych przez Counterpoint Research, w trzecim kwartale 2020 roku na światowe rynki trafiły 74 mln sztuk klasycznych telefonów. Największy udział w tej liczbie miała marka iTel (24%), wyprzedzając HMD Global (telefony Nokia, 14%) i Tecno (10%). Tuż za podium znalazł się Samsung (10%), a na piątym miejscu Lava (6%). W Europie zdecydowanie prym wiedzie HMD Global (40% rynku), wyprzedzając marki iTel (7%) i Alcatel (5%).

Jeśli chodzi o części świata, w których Feature Phones cieszą się największym wzięciem, to jest to przede wszystkim region MEA (Bliski Wschód i Afryka), gdzie trafiło w 3Q2020 37% tych urządzeń. 35% klasycznych telefonów znalazło się na rynku indyjskim. Największy spadek liczby klasycznych telefonów odnotowano w Ameryce Północnej (-75% w ujęciu rocznym i -50% w ujęciu kwartalnym). Połowę urządzeń do Ameryki Północnej dostarczył Alcatel.

Rynek należy do Samsunga

Counterpoint Research podał również podsumowanie trzeciego kwartału tego roku na globalnym rynku smartfonów. W ciągu tych trzech miesięcy do sklepów trafiło 366 milionów tych urządzeń (-4% rok do roku i +32% kwartał do kwartału). Liderem rynku pozostał Samsung (22%), wyprzedzający firmy Huawei (14%) i Xiaomi (13%). Tuż za podium znalazła się firma Apple (11%), a dalej Oppo i Vivo (po 8%). W Europie kolejność była nieco inna: Samsung (37%), Apple (18%), Xiaomi (17%), Huawei (12%) i Oppo (3%).

Źródło tekstu: Counterpoint Research