Globalny rynek smartfonów urósł. Tak było w 2Q2024

W drugim kwartale 2024 roku globalny rynek smartfonów urósł o 6% – to największy wzrost rok do roku w ciągu ostatnich trzech lat. Szczegółowe analizy pokazują, że na czele są takie marki, jak Samsung, Apple i Xiaomi. Najnowszy raport Counterpoint Research wskazuje też kluczowe czynniki napędzające rozwój technologii.

Najnowszy raport Counterpoint Research wykazuje, że w drugim kwartale 2024 roku globalny rynek smartfonów odnotował 6% wzrost rok do roku. To najwyższy wzrost od trzech lat, co jest wynikiem poprawy nastrojów konsumenckich oraz sprzyjających warunków makroekonomicznych.

Wzrost sprzedaży smartfonów w ciągu ostatnich trzech kwartałów to dobra wiadomość dla branży. W 2023 roku sprzedaż była na najniższym poziomie od dekady, ale rynek szybko się odbił dzięki poprawie nastrojów konsumentów i pozycji zapasów. Niemal wszystkie rynki wykazywały oznaki wzrostu, a my pozostajemy optymistyczni na nadchodzące kwartały. Marki szybko zareagowały na rosnące zapotrzebowanie konsumentów i odświeżyły swoje portfolio, aby jeszcze bardziej zachęcić klientów. Obserwujemy zwiększoną proliferację kilku funkcji, takich jak CMF (Color-Material-Finish), kamery o wysokiej rozdzielczości megapikseli i 5G w niższych przedziałach cenowych, co ma dodatkowo napędzać popyt. Pozostajemy optymistycznie nastawieni do przyszłych kwartałów i oczekujemy, że rynek wykaże 4% wzrost w 2024 roku.

– powiedział Tarun Pathak, dyrektor badań, Counterpoint Research

Dominuje Samsung, ale najmocniej rośnie Xiaomi

Samsung utrzymał pozycję lidera dzięki mocnej sprzedaży modeli Galaxy S24 i Galaxy A. Firma konsekwentnie przyciąga klientów zarówno w segmencie premium, jak i średniopółkowym. To strategiczne podejście pozwoliło Samsungowi utrzymać stabilną pozycję na rynku, zwłaszcza w obliczu rosnącej konkurencji.

Apple zanotowało stabilne wyniki globalnie, z wyraźnym wzrostem w Europie i Ameryce Łacińskiej. Firma kontynuuje swoją strategię wprowadzania innowacyjnych funkcji i premiumizacji swoich produktów, co przyciąga lojalnych klientów i nowych użytkowników. Z kolei Xiaomi osiągnęło 22% wzrost w ujęciu rocznym – najwyższy wśród czołowych producentów z TOP5. Marka ta zyskała na popularności dzięki oferowaniu urządzeń o wysokiej jakości w przystępnych cenach.

W TOP5 znalazło się jeszcze miejsce dla dwóch chińskich marek. Vivo przejęło prowadzenie na kluczowych rynkach, takich jak Chiny i Indie, dzięki agresywnej strategii marketingowej i solidnemu portfolio produktów. Z kolei Oppo umacnia swoją pozycję na globalnym rynku poprzez innowacje i silne kampanie reklamowe.

Globalny rynek smartfonów wkroczył w nową erę – erę powolnego i stabilnego wzrostu wolumenu, napędzanego głównie przez cykle wymiany, i stał się teraz grą o sumie zerowej między producentami OEM. Oczekujemy, że wolumeny smartfonów będą rosły powoli w nadchodzących latach. Jednak spodziewamy się, że przychody będą rosły szybciej niż sprzedaż, napędzane przez premiumizację w różnych regionach, zwłaszcza wraz ze wzrostem popularności nowych form i możliwości, takich jak składane smartfony i generatywna sztuczna inteligencja(GenAI).

– powiedział Ankit Malhotra, starszy analityk, Counterpoint Research

