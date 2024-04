Co grozi za kradzież telefonu? 31-latek ze Strzelec już wie

Strzelce: 14-letni chłopiec padł ofiarą agresywnego napastnika, który z zimną krwią przywłaszczył sobie telefon komórkowy nastolatka. Sprawca, 31-letni mężczyzna, nie tylko dokonał rozbójniczej kradzieży, ale również groził poszkodowanemu chłopcu przemocą, wzbudzając w nim lęk przed zgłoszeniem zdarzenia na policję.

Sytuacja rozpoczęła się, gdy młody chłopak siedzący na ławce w parku i korzystający ze swojego smartfona został nagle zaczepiony przez nieznajomego mężczyznę. Ten, wyrwawszy telefon z rąk chłopca, groził mu uderzeniem i zażądał podania kodu PIN do urządzenia oraz oddania pieniędzy. Pomimo iż nastolatek nie miał przy sobie gotówki, napastnik kontynuował swoje groźby, twierdząc, że zrobi mu krzywdę, jeśli ten powiadomi o zdarzeniu organy ścigania.

Po powrocie do domu przestraszony i zaniepokojony chłopiec opowiedział rodzicom o zaistniałej sytuacji. Ci niezwłocznie zgłosili sprawę dyżurnemu strzeleckiej Policji. Dzięki szczegółowemu rysopisowi sprawcy, przekazanemu przez poszkodowanego, funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość napastnika i zatrzymali go w ciągu kilku godzin od zgłoszenia.

Okazało się, że zatrzymany 31-latek ma na swoim koncie nie tylko kradzież rozbójniczą na szkodę 14-latka, ale również był odpowiedzialny za serię innych przestępstw na terenie miasta. W przeszłości wielokrotnie kradł alkohol, grożąc przy tym przemocą pracownikom sklepów. Sprzedawcy, zastraszeni i obawiający się o własne bezpieczeństwo, przez długi czas nie informowali o zdarzeniach policji ani swoich przełożonych. Dopiero gdy sytuacje zaczęły się powtarzać, jeden z nich zdecydował się przekazać informacje swojej szefowej, co doprowadziło do zgłoszenia sprawy strzeleckiej Policji.

Mężczyźnie przedstawiono zarzuty, które mogą skutkować karą do 10 lat pozbawienia wolności. Obecnie sprawca przebywa w areszcie, oczekując na rozprawę sądową. Co warto dodać, tak duży wymiar kary nie wynika z samego przywłaszczenia telefonu. Przestępstwo kradzieży z art. 278 § 1 kk jest zagrożone w kodeksie karnym karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Zobacz: Kradzież telefonu poza Polską. Co robić?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock - Saklakova

Źródło tekstu: Policja, oprac. wł