Cellnex ujawnił, ile ma w Polsce masztów i wież telekomunikacyjnych

Cellnex to hiszpańska firma, która jest właściciele masztów i wież telefonii komórkowej w całej Europie. W Polsce to ponad 14,5 tysiąca lokalizacji.

W 2021 roku Cellnex kupił od operatorów sieci komórkowych Play i Plus należące do nich maszty i wieże telekomunikacyjne. Sam proces przejmowania to operacja wymagająca czasu, dlatego jego stopień zaawansowania wynosi 87% w przypadku stacji Play i 17% w przypadku Plusa.

Zobacz: Cellnex finalizuje przejęcie od Iliad 7 tys. masztów Play

Zobacz: Wieże telekomunikacyjne Plusa przejęte przez Cellnex, transakcja sfinalizowana

A ile jest tych lokalizacji? Jak ujawnia Cellnex w swoim sprawozdaniu finansowym za trzeci kwartał 2021 roku, w Polsce firma ma 14525 stacji należących do dwóch operatorów, z czego 7517 to maszty i wieże wykorzystywane przez sieć Play, a 7008 przez Plusa. Nie są to oczywiście wszystkie stacje bazowe, z których te sieci korzystają. Tych jest, również według firmy Cellnex, 20390. Część tych lokalizacji to maszty i wieże konkurencji.

W całej Europie Cellnex kontroluje 87622 lokalizacje z antenami sieci komórkowych, najwięcej we Włoszech – 20033.

Zobacz: W ciągu trzech lat 100 proc. Polaków będzie mieć dostęp do szybkiego internetu

Zobacz: Cyfrowa Polska: nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa to długo oczekiwane porządki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: Cellnex