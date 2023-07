Cellnex zwiększa straty w Polsce. Wyniki za 1H2023

Firma Cellnex, do której w Polsce należą maszty i wieże telekomunikacyjne, z których korzystają sieci Play i Plus, opublikował wyniki finansowe za pierwsze 6 miesięcy 2023 roku. Hiszpański operator osiągnął u nas wielomilionową stratę.

Cellnex to hiszpański operator infrastruktury telekomunikacyjnej, który jest obecny również w Polsce po zakupie udziałów w spółkach On Tower Poland oraz Towerlink. Pierwsza z nich jest właścicielem masztów i wież telekomunikacyjnych, z których korzysta P4, operator sieci Play. Towerlink z kolei jest właścicielem masztów i wież oraz aktywnej infrastruktury telekomunikacyjnej, z której korzysta Polkomtel, operator sieci Plus.

Na koniec pierwszego półrocza 2023 roku Cellnex miał w Polsce 15736 masztów i wież, z czego 7100 należało do spółki Towerlink (+29 rok do roku), a 8636 do spółki One Tower (+409). Dzięki nim Cellnex osiągnął w 1H2023 przychód w wysokości 235 mln euro (1,04 mld zł), o 15,3% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Koszty firmy były jednak większe, więc pierwsze półrocze skończyło się stratą netto w wysokości 19 mln euro (prawie 84 mln zł). To o 39,7% więcej niż rok wcześniej.

Całkowity dochód hiszpańskiej spółki za 1H2023 wyniósł niemal 2 mld euro (8,8 mld zł), o 18,4% więcej niż w 1H2022. Cellnex osiągnął przy tym stratę netto w wysokości 202,7 mln euro (895,2 mln zł). W tym przypadku nastąpił wzrost o 12,0%.

Z opublikowanego raportu finansowego wynika, że zysk netto Cellnex osiągnął w Hiszpanii (23 mln euro) oraz we Włoszech (6,9 mln euro).

Źródło zdjęć: monticello / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Cellnex, Telko.in