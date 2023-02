Wspólne maszty Play i Plusa? Cellnex mówi, że będą

Po dwóch latach od przejęcia masztów telekomunikacyjnych sieci Play i Plus, Cellnex planuje je łączyć, w szczególności w miejscach, w których się dublują. To może się przełożyć na konkretne oszczędności.

Rzeczpospolita dowiedziała się od firmy Cellnex, która wydała miliardy złotych na przejęcie w Polsce masztów i wież telekomunikacyjnych sieci Play i Plus, że współczynnik współdzielenia dla 15,5 tys. lokalizacji wynosi obecnie 1,14 (14% współdzielonych lokalizacji). Dla porównania ten sam wskaźnik w Hiszpanii wynosi 1,98, natomiast dla wszystkich spółek grupy Cellnex ma wartość 1,36. Gdy Plus przedawał maszty spółce Cellnex, współczynnik współdzielenia był nieco wyższy niż teraz i wynosił 1,17. Oznacza to, że po mniej więcej dwóch latach zasoby infrastrukturalne spółek Polkomtel i P4 wciąż pozostają rozdzielone i rosną niezależnie od siebie.

Warto jeszcze w tym miejscu odnieść się do sieci T-Mobile i Orange, które podejmują wspólne działania dotyczące infrastruktury w ramach Networks!. Jeśli myślicie, że współczynnik współdzielenia masztów i wież obu tych sieci jest wysoki, to się mylicie. T-Mobile informuje, że wynosi on 1,15. Oznacza to, że inni operatorzy wykorzystują 15% lokalizacji antenowych należących do Magentowych.

Gdy kupiliśmy infrastrukturę od operatorów w Polsce, ich lokalizacje częściowo się ze sobą pokrywały. Jednak eliminacja zduplikowanych wież nie może się odbywać w pośpiechu. W grę wchodzi kilkaset dublujących się wież (odległych o około kilkaset metrów).

– powiedziała Katarzyna Cyrbus z firmy Cellnex

Jak powiedziała przedstawicielka Cellnex Poland odpowiedzialna za relacje zewnętrzne firmy, po zakończeniu tego procesu będzie można, za zgodą operatorów, przenosić urządzenia na większe odległości.

Taka bardziej dogłębna optymalizacja może dotyczyć kilku tysięcy wież, które pozyskał Cellnex. Z drugiej strony stała praca nad poprawą zasięgu i pojemności powoduje, że powstawać będą także nowe stacje bazowe. Jedna sieć obejmująca obszar Polski ciągłym sygnałem (tam, gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione) to łącznie około 14–15 tys. makrolokalizacji sieci komórkowej [chodzi o maszty i wieże, przyp. red.].

– dodała Katarzyna Cyrbus

Proces, o którym mowa powyżej, ma jeszcze zająć 4-5 lat. Optymalizacja sieci wież i masztów, należącej do firmy Cellnex w Polsce, przełoży się na niższe koszty. Mniej lokalizacji to między innymi niższe koszty dzierżawy gruntów czy zasilania.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Rzeczpospolita