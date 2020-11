Apple ukarane 10 mln euro grzywny za wmawianie wodoodporności iPhone

Włoskie AGCM, odpowiednik naszego UOKiK, nałożyło na Apple grzywnę w wysokości 10 mln euro. Powodem wprowadzenie konsumentów w błąd poprzez podawanie fałszywych informacji na temat wodoodporności iPhone.

Sprawa nie dotyczy jednego modelu telefonu, ale kilku. AGCM (Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato) zbadało reklamy wypuszczane podczas kampanii marketingowych i zauważyło, że przy wielu z nich producent reklamował iPhone jako "telefon wodoodporny". Jednak testy praktyczne wykazały, że owszem - są one wodoodporne, ale tylko w niektórych sytuacjach. Tak więc uznano, że Apple wprowadziło użytkowników w błąd, tym bardziej, że gwarancja za te smartfony nie obejmowała zalania ich przez ciecze, co miałaby gwarantować wodoodporność. To z kolei zostało potraktowane jako oszukiwanie klientów.

Do tego doszedł jeszcze zarzut o "agresywnym marketingu" ze strony Apple. Tu zakwalifikowano różnego rodzaju praktyki sprzedażowe (ale bez ich wyszczególnienia). Wszystko wyceniono na 10 milionów euro - czyli około 44 mln złotych - które musi zapłacić Apple jako grzywnę. A co na to samo Apple? Jak na razie nie wydało oświadczenia w tej sprawie. A skoro mówimy o wodoodporności, można rzecz, że nabrało wody w usta.

