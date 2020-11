Apple i Facebook ponownie na wojennej ścieżce

Facebook i Apple nie są ze sobą w najlepszych stosunkach. Tym razem Tim Cook i Mark Zuckerberg ponownie odgrzebali topór wojenny.

O tym, że pomiędzy takimi firmami jak Facebook i Apple panuje delikatnie mówiąc napięta atmosfera wie właściwie cała branża. Apple regularnie wspomina, że nigdy nie posunie się do podobnych rzeczy co Facebook i nie zamierza handlować danymi użytkowników. W odpowiedzi Facebook najpierw zareagował nazwaniem Apple'a monopolistą, a potem wprost nawoływał amerykańskie władze do przyjęcia twardego kursu przeciwko twórcom iPhone'ów. Później Facebook poparł Epic Games i ogłosił, że Apple żeruje na ciężkiej pracy innych, a sam pobiera 30% podatku od aplikacji niczym rasowy monopolista.

Teraz jednak swoją piłkę zagrał Apple, który wprowadza zmiany dotyczące prywatności. Jednocześnie w liście do swoich pracowników firma wyjaśniła, że Facebook zbiera dane w ogóle nie dbając o prywatność swoich użytkowników. Przedstawiciele portalu społecznościowego nie kazali długo czekać i odpisali, że Apple uniemożliwia innym zbieranie danych po to, by... zbierać je sam. Wygląda na to, że do polepszenia stosunków między oboma gigantami jeszcze naprawdę daleka droga.

Zobacz: Apple iPhone 12 Pro Max ma stabilizację matrycy głównego aparatu

Zobacz: Koniec konta na Facebooku? Koniec grania na Oculusie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: financial times