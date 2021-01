Apple przeniesie produkcję do Indii i Wietnamu

Apple przenosi coraz większą część produkcji swoich urządzeń do fabryk poza Chinami, w tym do Indii i Wietnamu.

O planach Apple związanych z przeniesieniem produkcji swoich produktów donosi Nikkei Asia, powołując się na swoich informatorów. Powodem takiej decyzji miałyby być napięcia na linii USA-Chiny oraz chęć uniezależnienia się od ich potencjalnych konsekwencji.

Według doniesień w Wietnamie miałaby się odbywać produkcja iPadów oraz inteligentnych głośników. Indyjska fabryka miałaby natomiast przejąć produkcję iPhone'ów 12 i to już od tego kwartału.

Warto przypomnieć, że już wcześniej producent przeniósł do Malezji część produkcji swoich komputerów Mac Mini, a MacBooków do Wietnamu. Decyzja o dalszej ucieczce z Chin wydaje się w związku z tym być naturalną kontynuacją dotychczasowych działań producenta. Gigant z Cupertino nie jest zresztą tutaj odosobniony. Sytuacja międzynarodowa skłania coraz większą liczbę producentów do szukania nowych państw, do których mogłyby przenieść produkcję swoich produktów.

Zobacz: Apple udostępnia iOS 14.4, iPadOS 14.4 oraz watchOS 7.3. Co nowego w

aktualizacjach?

Zobacz: iPhone 12 sprzedaje się jak świeże bułeczki - Apple zwiększa produkcję

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Nikkei Asia