Apple. Aż 50% iPhone'ów powstanie w Indiach

Apple powoli przenosi część swojej produkcji do innych krajów, by nie być całkowicie zależnym od Chin. Ich głównym celem stały się Indie, w których już niedługo będzie powstawać połowa wszystkich iPhone'ów.

Apple już od jakiegoś czasu wspomina o swoich planach przeniesienia części produkcji swoich urządzeń mobilnych poza granice Państwa Środka. Gigant z Cupertino zdał sobie sprawę z tego, że bycie zależnym od jednego państwa może mieć w przyszłości opłakane skutki, dlatego iPhone'y będą produkowane też w innym kraju.

iPhone'y będą powstawać w Indiach

Wspomnianym krajem mają być Indie, gdzie aktualnie już powstają urządzenia mobilne Apple, lecz w obecnej chwili tworzonych jest tam zaledwie 5% wszystkich smartfonów Apple. Już we wrześniu analityk J.P. Morgan wyjawił, że do 2025 roku 1/4 produkcji iPhone'ów odbędzie się w Indiach.

Wszystko wskazuje jednak na to, że nie będzie to ostatnie słowo amerykańskiego przedsiębiorstwa. Jak donosi South China Morning Post, do 2027 roku co najmniej 50% iPhone'ów produkowanych będzie właśnie w Indiach. Jednak nie tylko smartfony giganta z Cupertino będą produkowane poza granicami Państwa Środka. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że również AirPodsy i MacBooki będą w większych ilościach produkowane w Wietnamie kosztem fabryk w Chinach.

Zobacz: Infinix pokazał smartfon nowej generacji. To efekt współpracy z JBL

Zobacz: Samsung pokazuje matrycę 200 Mpix. Trafi do Galaxy S23 Ultra

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis (Marian Szutiak)

Źródło tekstu: GSMArena